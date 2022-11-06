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【二十大】梁振英︰中國式現代化不會侵略他人　直指部分西方傳媒主觀報道或偏袒

政治 18:32 2022/11/06

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全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英表示，中國式現代化走和平發展道路的現代化，及愈來愈開放，又指部分西方傳媒報道出現主觀或偏袒的情況。

梁振英今日出席電台節目時表示，二十大報告提出「中國式現代化」是指中國要走和平發展道路的現代化，又反諷這點與在現代化後，利用自己的力量侵略他人的其他西方國家不同。

對於有西方媒體表示中國在二十大後要走回頭路，及不再對外開放，他表示，應要看國家的實際行動，又舉例最近國家舉辦進博會引進外國貨品，及國務院在6月宣布的南沙計劃是要面向世界，並言「好明顯是越來越開放」。

他又坦言，部分西方國家認為現時與中國處於戰略競爭時期，直斥部分西方傳媒有意無意間出現主觀報道或偏袒的情況，又指有些文章論點荒謬。

被問及內地檢疫隔離狀況，梁振英表示，等通關其實是守株待兔，又呼籲不要等通關及怕「7+3」檢疫安排。他又透露自己在列席二十大時曾前後隔離了16日，但認為除了無法出席面對面會議外，其實並不影響工作，直言這是「時間成本」，值得去做。

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責任編輯：關景騰

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