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【7-11優惠】買滿$100享77折　多款食品迪士尼精品及電子支付優惠只限明日

社會 18:32 2022/11/06

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熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

7-Eleven明日推出買滿$100享77折、多款食品迪士尼精品及電子支付優惠，只限一天。（7-11提供）

明日（11月7日）正是7-Eleven（7-11）數字的反寫，7仔為了答謝一眾顧客的支持，推出「11.7 Day」大折日，當日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上即享有77折優惠。

部分優惠飲品、零食詳情及價格：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

「11.7 Day」的77 折優惠可與7仔今期多款著數優惠同時使用，今期超筍著數貨品包括Häagen-Dazs 迪士尼派對冰袋套裝、DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒、雀巢KITKAT脆皮雪糕批 及 OREO雪糕系列、卡樂B薯片系列、多款精選雀巢茶品、維他新鮮茶、啤酒，以及威露士9Ｘ殺菌洗衣珠和安記鮑魚煲仔飯／溏心鮑滋補湯套裝等等。另外，多款迪士尼精品亦有優惠，三眼仔、包括史迪仔精品連糖果，另有多款精品鎖匙扣、玻璃杯、多用途袋和環保袋。

部分優惠雪糕、雪條詳情及價格：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

當日同時推出AlipayHK付款優惠，用AlipayHK App掃描7-Eleven店內獨家賞宣傳品上的二維碼，即可獲贈$5電子禮券1張，買滿$20即減$5。優惠只限於11月7日早上7時至晚上11時59分，數量有限，額滿即止。 又或者使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花。想以最優惠價錢掃盡好貨，更可以yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券。

多款優惠迪士尼精品詳情及價格：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

即睇以下著數推介：

  • 甜蜜雪糕之選：今期雪糕優惠有Häagen-Dazs 迪士尼派對冰袋套裝
  • 77 折優惠更包括5天限定著數之選的DREYER'S D-COLLECTION雪糕批／雪糕杯／脆筒、雀巢KITKAT脆皮雪糕批 及 OREO雪糕系列
  • 今期新品 榴香谷椰子／火龍果雪條 亦可享有折扣

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記者：陳麗娜

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