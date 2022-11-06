【升旗禮風波】罰學生停課矯枉過正？　蔡若蓮稱或有改善空間：推國教非為攪軭件事

▲ 蔡若蓮稱，加強推動國教出發點是支援學校，並非「做軭（攪軭）件事」。（資料圖片）

荃灣聖芳濟中學上月初發生升旗禮風波，校方以停課3日懲罰14名學生的做法惹爭議，教育局局長蔡若蓮表示，學校執行上或有改善空間，強調政府加強學校推行國民教育，出發點是支援學校「做好件事」，並非「做軭（攪軭）件事」。

蔡若蓮今日（6日）接受傳媒訪問時，被問到政府加強國民教育會否令學界受壓，造成矯枉過正？她表示，相信學校專業，但可能在執行上有改善空間，強調學校訓輔應同步結合進行，「唔係淨係罰咗先」，一方面讓學生知道規矩及守行為的重要，另一方面幫學生改善，「無論係訓導或輔導，終極目的係想學生學好，唔係為咗令佢地受苦。」由於涉事學校正調查事件，她拒作評論。該校校監張奇恩上月24日公布已成立由校外人士組成的獨立調查委員會，預計90日完成調查。

她亦說，國民教育在《施政報告》教育範疇佔較大篇幅，目的是為香港培育德才兼備、愛國愛港的人才，亦令「一國兩制」行穩致遠；《報告》提到要優化學校問責機制，校內亦要有人專責統籌國民教育，蔡若蓮認為可由主任級出任，「愛國愛港」亦是基本要求，強調問責架構並非用作「判斷是非對錯」，目的是讓教師知道「怎樣可以做得更好」，如涉及違反指引，當局有機制跟進。

《報告》又提到，指定學校新入職老師及要晉升的官津校教師，兩年內要參加內地學習團，蔡若蓮指行程包括由內地專家主講的國家最新發展專題講座，以及考察企業及重要歷史景點等，當局會提醒學校有哪些老師未完成，但不會在合約列明要求，未做亦不會有「後果」，「老師最基本要獨立思考，唔係話要聽話，老師最緊要係了解規矩、以身作則。」

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責任編輯：馮琪雅