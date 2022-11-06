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【新冠疫情】本港新增4,988宗確診個案　多13名患者離世

社會 18:38 2022/11/06

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（陳國峰攝）

本港今日(6日)新增4,988宗新冠病毒確診個案，其中4,593宗是本地感染，395宗是輸入個案。多13名患者離世，第五波疫情至今累計10,257名患者離世。

共8間院舍出現個案，涉及3間安老院及5間殘疾人士院舍，合共有16名院友及員工確診，合共有85人被列為密切接觸者。3間學校各有1班需要暫停面授課堂一星期。

截至昨日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1,870名確診病人留醫治療，當中有164名新增確診病人，留醫的病人中，174名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。

現時合共有35名危殆及51名嚴重病人，當中10九名危殆病人正接受深切治療。另外，180名病人康復，當中152名病人出院。

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責任編輯：黃小冰

 

 

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