【正義迴廊】以大角咀肢解父母案為藍本的法庭戲　細數戲中未提細節

▲ 三級電影《正義迴廊》宣傳海報。（正義迴廊 The Sparring Partner Facebook圖片）

港產電影《正義迴廊》票房早前突破500萬，戲中命案細節詳盡，情節環環緊扣，除是製作人員功力好，亦因電影內容是以2013年一宗「大角咀肢解父母案」為藍本改篇而成。以下與讀者回顧這宗震驚一時的命案。

未看過電影的讀者要留意，新聞內容與電影情節有密切關係，或造成「劇透」。

案中兇手

翻查過去報道，命案的兇手是當時29歲的周凱亮（戲中名稱為張顯宗）。周凱亮是一個聰明人，智商高達126，曾到外國留學，亦彈得一手好琴。

據周凱亮的兄長作供時指，周凱亮曾考獲8級鋼琴，曾憑琴技獲獎，曾留學澳洲3年，並獲父母資助置業。然而，周凱亮從小自我，與現實脫軌，雖不至瘋狂，但總認為「全世界欠了他」。

周凱亮兄長又指，周凱亮於2000至2003年留學澳洲，但中途突然返港，疑未有完成學業。周凱亮案發前已失業，曾交過1-2個女朋友，但都是「散拖」。周凱亮的政治立場偏向民主及激進，不時參與遊行，愛聽古典音樂。

案情

翻查過去法庭新聞報道，控方在開案陳辭時曾指，案發於2013年3月1日大角咀一幢大廈單位，該單位由周凱亮的謝姓友人（次被告）租用。

周凱亮在案發前4日聲稱搬入該單位，邀請父母上樓幫忙收拾，而謝姓友人主亦於同日辭去工作。據閉路電視記錄，周凱亮當日上午11時40分帶領父母到達單位附近，至中午12時，周凱亮獨自離去，相信命案發生於此20分鐘內。

警方後來於案發單位中搜查，在兩個用膠紙密封的雪櫃中，發現死者的頭部，並發現多個載有皮膚組織、器官、生殖器官的發泡膠盒及膠袋。

陪審團

案件極度血腥，證物難以入目，雖然戲中陪審團一直忍耐並完成審訊，但現實中，由於多名陪審員受庭上證供影響心理狀况，以健康理由申請退出審訊。法官與控辯雙方商討後認為不能繼續審訊，宣布解散陪審團，並於翌年重組9人陪審團。

法官對陪審團需聽取恐怖證供感到抱歉，宣布他們可終身豁免任陪審員。

審訊結果

陪審團以8：1裁定周凱亮兩項謀殺罪成，以及一致裁定謝姓友人謀殺罪名不成立。

兩人曾承認兩項阻止合法埋葬屍體罪，由於已被羈押2年，被判監1年的謝姓友人當庭獲釋。

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責任編輯：陳梓蔚