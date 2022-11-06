【七欖閉幕】3日賽事共逾65,000人入場　李家超：香港已經重返國際舞台

▲ 李家超今到場觀賽。（梁偉榮攝）

1連3日的「香港國際七人欖球賽」今日落幕，系列賽盟主澳洲隊奪冠，而東道主港隊則最終以5連敗結束今屆主場之旅。3日賽事共有逾65,000人入場，同時亦有多名高官入場觀賽，包括行政長官李家超及財政司司長陳茂波等；賽後李家超在社交中表示，七人欖球賽是亞洲最受歡迎的體育賽事之一，事隔三年後於週末成功舉辦，有數萬人歡聚一堂，享受盛事的熱鬧和歡樂氣氛，證明香港已經重返國際舞台，迎來新篇章，東方之珠比從前更閃更亮。

陳茂波也在社交平台稱，闊別三年香港國際七人欖球賽再次在香港圓滿成功舉行，所有參賽隊伍全力競技、一眾本地海外觀眾球迷全情投入、盡情喝采，且現場氣氛興奮高漲，香港盛事之都的活力再次展現。他表示，由七欖和剛完成的國際金融領袖投資峰會揭開序幕，香港正逐步邁向復常，期待更多的大型精彩盛事。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄也指，自己今日也到香港大球場，與來自文化、體育和旅遊業界的人士一起聚首，既觀賽又談談近況。「一面感受欖球運動員的盡情揮灑、熱血與汗水交織；一面體會現場觀眾投入喝彩、愉快如嘉年華的熾熱高漲氣氛，快樂的人群，歡笑的臉孔，盡顯香港活力和非凡魅力，Hong Kong is back!」他稱，未來幾個月將有更多精彩的大型國際體育盛事在香港舉行，香港仍然是國際體育盛事之都，香港邁向復常之路也有良好勢頭。

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責任編輯：黃小冰