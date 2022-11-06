【不再撩鼻】周二起免費核酸檢測只採咽喉樣本　檢測承辦商稱有2大原因 　

▲ 周二起免費核酸檢測只採咽喉樣本，檢測承辦商料基於兩原因（資料圖片）

港府昨（5日）宣布，周二起免費核酸檢測不再採集鼻腔樣本，改為只採集咽喉樣本。檢測承辦商之一、相達生物科技董事長招彥燾認為，做法除了與內地看齊，亦都可以節省更多時間及成本，為預期冬季出現疫情高峰做好準備；他坦言不再採集鼻腔樣本或會令準確度下降，但相信仍可揪出高病毒量確診人士，整體而言屬利大於弊。

招彥燾表示，內地早已只用咽喉樣本作核酸檢測，不再採集鼻腔樣本可以節省更多時間及成本，因以往採集鼻腔樣本額外需要多兩支檢測棒及拭子，料每次檢測可節省數毫，盡早改為只採集鼻咽喉樣本，可為預期冬季出現疫情高峰做好準備。

招彥燾補充指，港府每3至6個月會調整向檢測承辦商支付核酸檢測費用，並透露港府最近有大幅下降相關費用，但並非因是次改動所影響。

他又坦言，只採集咽喉樣本雖會令準確度下降，或走漏低病毒量患者，但相信仍可揪出高病毒量確診人士，整體而言屬利大於弊。

呼吸系統科專科醫生梁子超引述研究稱，咽喉拭子採樣的靈敏度僅68%，不解政府為何為節省1至2分鐘時間而選擇靈敏度大打折扣的檢測方式；他又認為本港已在復常路上，控制疫情主要靠群體免疫，反而應減少非必要的核酸檢測安排。【見另文】

港府昨宣布，在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站進行的免費核酸檢測樣本採集程序，將由後日（8日）起更改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。強制檢測公告亦會作相應修改，接受以「咽喉拭子樣本」進行的檢測。

至於社區檢測中心／檢測站的自費檢測服務安排則維持不變。如市民無另行要求，自費檢測會繼續採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「咽喉拭子」等其他方式採樣進行檢測，自費檢測收費不變。

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記者：鄧凱文