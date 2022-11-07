【專訪】港怡執行總裁曾慶亷稱流失為開業最多　變招增半職員工招醫護

▲ 港怡執行總裁曾慶亷稱流失為開業最多，變招增半職員工搶人才（陳國峰攝）

醫護人手不足問題並不限於公營醫療，港怡醫院執行總裁曾慶亷接受本報專訪時亦坦言，近兩年院內人手流失情況為該院開院逾5年內最多，更透露曾經一間病房三分之一人突然辭職，「想請都請唔切」。背後原因除了移民潮，亦因市面上湧現不同日間醫療機構帶來「搶人才」挑戰。

曾慶亷指留意到Slash career（多重職業）成為新趨勢，故決定改變招聘策略，容許醫院增聘半職及透過中介聘請員工的比例，提供更具彈性上班時間，回應市場競爭︰「盡量用到市面上有的人手。」

曾慶亷：近兩年人手流失最多

港怡醫院執行總裁曾慶亷接受本報專訪時坦言，近兩年院內人手流失情況為該院開院逾5年內最多，牽涉不同職位，以護士人數最多；他透露，醫護除了移民至澳洲、英國等地外，市面上不同日間醫療機構湧現，亦為醫院帶來挑戰：

醫院（工作）一定辛苦啲，因為24小時運作，總有人要番夜更，或者唔好彩有個病人情況唔穩定，唔可以話夠鐘放工就走咗去，變咗要同番朝9晚5的工作搶人手。

為吸納人才，院方着眼兩大方面，其中一項為改變招聘策略，曾慶亷形容「醫療界從來都係比較傳統同保守」，習慣從小培育人才，冀醫療人員長年忠於一間醫療機構，但留意到Slash career（多重職業）已成為新趨勢，「今天來說，可能要用番員工做中心點。」現時該院全職員工佔整體9成，他透露正與人力資源部積極探討，容許增加聘請半職及透過中介聘請員工的比率。

上班時間更彈性 回應市場競爭

曾慶亷解釋，現時不少醫護冀發展多元興趣，舉例其急症室有數位醫生傾向值夜班，因早上會做瑜伽導師或照顧子女，「可以保持專業發展，又可以發展興趣，又可以照顧家庭」，因此他認為醫院需做到靈活變通，提供彈性上班時間回應競爭需要：

盡量用得到市面上有的人手。

曾續指，港怡醫院以往開一間新病房需要有30至40名護士工作，現時或用工作時數取代以人頭計算，「可以有70人，而每人只工作10小時」。他表示，一名全職員工每周工作44小時，而一名半職員工可只工作一半時數，甚至是三分之一；透過中介聘請的員工則可以工作更少時數，惟院方不會向其提供員工福利及培訓。

他強調，透過中介聘請的員工有別於以往「炒散」形式︰「以前當我一個星期唔夠人番工，我就打俾Agency（中介）搵2個staff（員工）來填補。」現時港怡醫院已與中介公司發展長期合作模式，「直情係每個月頭出更表時，已話俾佢（中介）聽我哋嚟緊預幾多工時你幫我fill（填補），並且有長期溝通了解，究竟啲護士準唔準時、水準係咪真係咁好，令到我哋可以夾得到。」

教學相長提升水準 吸醫生加入

另一方面，港怡醫院亦致力提升「產、學、研」，包括引入新晉儀器，如婦產科、外科機械臂及齊備藥物，目標成為東南亞Reference centre（教學中心）：

我哋呢部新機係東南亞第2或3部引入，比較識用的人都喺我哋到，假設韓國或台灣引入，都要到港怡學，慢慢定位就變咗東南亞的中心點，亦令到更多藥廠或醫療儀器廠喺香港落地。

曾慶亷認為，隨「教學相長」，提升該院醫療水準，亦吸引更多醫生選擇前來港怡工作，病人亦自然受惠。

為填補本港醫護空缺，醫管局積極吸納海外人才，包括推出「大灣區交流計劃」等，港怡醫院執行總裁曾慶亷認為，內地並不缺工作機會，且內地醫療與本地最大差異為語言，如內地醫療紀錄主要用中文，本港則用英文；他建議港府可着重吸納馬來西亞護士，因精通中英兩語，又建議當局給予港醫療機構稅務優惠，由私營醫療出謀招海外人才。

籲供稅務優惠 私營醫療謀人才

醫管局曾表示會推出「大灣區交流計劃」，引入內地醫生、護士、中醫師及放射治療師等。曾慶亷直言，內地並不缺工作機會，本港公營醫療未必有優勢，且內地醫療人員與本地最大差異為語言，如內地醫療紀錄主要用中文，本港則用英文，故認為本港未必能吸引大量內地醫護。

曾慶亷建議港府加大力度吸納馬來西亞護士，因他們精通中英兩語，且當地中層人員薪酬較本港低，為減低他們來港成本，他建議當局可派員到當地為他們提供考核，如資歷合格便可過來工作。

此外，曾又提倡港府為港醫療機構提供稅務優惠，由私營醫療出謀招海外人才：

如果做齊幫他們（海外醫護）考試、供強積金、提供住宿等，可以節省稅項，我咪可以免費替你諗辦法囉。

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記者：鄧凱文