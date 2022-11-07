【強制檢測】47處納強檢 西九擎天半島、啟德1號、將軍澳維景灣畔、日出康城Sea ToSky、峻瀅等上榜
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月31日至11月6日期間，曾身處下列47個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月7日或8日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
1. 藍田康雅苑荔雅閣
2. 沙田駿洋邨駿山樓
3. 天水圍天恒邨恒健樓
4. 柴灣藍灣半島 7 座
5. 元朗屏欣苑屏愛閣
6. 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1 座
7. 尖沙咀擎天半島 1 座
8. 將軍澳日出康城 Sea ToSky 1 座
9. 將軍澳峻瀅 1 座
10. 九龍城啟德 1 號(II)大廈 5座
11. 大埔新興花園康智閣
12. 荃灣荃灣中心重慶樓
13. 西灣河欣景花園 2 座
14. 半山區嘉富麗苑 1 及 2 座
15. 銅鑼灣怡和街 1 號香港大廈
16. 香港仔鴻福苑鴻麗閣
17. 將軍澳海悅豪園 1 座
18. 柴灣興華二邨裕興樓
19. 粉嶺榮福中心 6 座
20. 元朗朗屏 8 號 1 座
21. 鰂魚涌太古城華山閣
22. 紅磡黃埔花園紫荊苑13座
23. 屯門景峰花園 3 座
24. 沙田翠湖花園 D 座
25. 馬鞍山新港城 P 座
26. 大角咀港灣豪庭 2 座
27. 將軍澳維景灣畔 17 座
28. 土瓜灣翔龍灣 6 座
29. 茶果嶺麗港城 29 座
30. 荃灣荃灣中心天津樓
31. 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2座
32. 荃灣環宇海灣 5 座
33. 鑽石山星河明居 B 座
34. 北角富雅花園金松閣
35. 元朗御豪山莊 11 座
36. 將軍澳 CAPRI 9 座
37. 東涌逸東一邨舟逸樓
38. 鴨脷洲海怡半島美晞閣
39. 馬鞍山翠擁華庭 1 座
40. 葵涌大窩口邨富安樓
41. 大埔海日灣 II 7 座
42. 九龍灣麗晶花園 11 座
43. 大圍嘉田苑嘉詠閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
1. 東涌東環 2A, 2B, 3A, 3B座及 1 號住宅大樓
2. 觀塘安達邨愛達樓
3. 大埔寶雅苑興和閣
4. 大埔廣福道 26-62 號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈
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責任編輯 李志強