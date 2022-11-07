【強制檢測】47處納強檢　西九擎天半島、啟德1號、將軍澳維景灣畔、日出康城Sea ToSky、峻瀅等上榜

▲ 47處納強檢，西九擎天半島、啟德1號等上榜。陳國峰攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月31日至11月6日期間，曾身處下列47個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月7日或8日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 藍田康雅苑荔雅閣

2. 沙田駿洋邨駿山樓

3. 天水圍天恒邨恒健樓

4. 柴灣藍灣半島 7 座

5. 元朗屏欣苑屏愛閣

6. 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1 座

7. 尖沙咀擎天半島 1 座

8. 將軍澳日出康城 Sea ToSky 1 座

9. 將軍澳峻瀅 1 座

10. 九龍城啟德 1 號(II)大廈 5座

11. 大埔新興花園康智閣

12. 荃灣荃灣中心重慶樓

13. 西灣河欣景花園 2 座

14. 半山區嘉富麗苑 1 及 2 座

15. 銅鑼灣怡和街 1 號香港大廈

16. 香港仔鴻福苑鴻麗閣

17. 將軍澳海悅豪園 1 座

18. 柴灣興華二邨裕興樓

19. 粉嶺榮福中心 6 座

20. 元朗朗屏 8 號 1 座

21. 鰂魚涌太古城華山閣

22. 紅磡黃埔花園紫荊苑13座

23. 屯門景峰花園 3 座

24. 沙田翠湖花園 D 座

25. 馬鞍山新港城 P 座

26. 大角咀港灣豪庭 2 座

27. 將軍澳維景灣畔 17 座

28. 土瓜灣翔龍灣 6 座

29. 茶果嶺麗港城 29 座

30. 荃灣荃灣中心天津樓

31. 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2座

32. 荃灣環宇海灣 5 座

33. 鑽石山星河明居 B 座

34. 北角富雅花園金松閣

35. 元朗御豪山莊 11 座

36. 將軍澳 CAPRI 9 座

37. 東涌逸東一邨舟逸樓

38. 鴨脷洲海怡半島美晞閣

39. 馬鞍山翠擁華庭 1 座

40. 葵涌大窩口邨富安樓

41. 大埔海日灣 II 7 座

42. 九龍灣麗晶花園 11 座

43. 大圍嘉田苑嘉詠閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 東涌東環 2A, 2B, 3A, 3B座及 1 號住宅大樓

2. 觀塘安達邨愛達樓

3. 大埔寶雅苑興和閣

4. 大埔廣福道 26-62 號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈

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責任編輯 李志強