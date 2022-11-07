  • 20°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 02:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一旦不緊急了，措施便應解除】逾6.5萬人入場看七欖賽事歡欣叫囂起舞　立法會議員質疑防疫條例已失立法理據

社會 01:00 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

七欖閉幕：3日賽事共逾65,000人入場。梁偉榮攝

一直關注防疫條例對市民影響的立法會議員江玉歡，在社交專頁最新發文表示，疫情快將踏入第四年，當初因為控制疫情緊急情況而立法的多條緊急條例和599章，一直影響市民正常生活和精神狀況，情況令她擔心，更質疑今天若不緊急了，措施便應該解除。她進一步說：「當我們容許欖球賽事擧行，容許場內觀衆歡欣叫囂起舞，這已非一般人可理解的緊急情況。」

至於何謂「緊急」？今天是否有變？江玉歡說：「除了是行政機關的決定外，立法機關也有責任就緊急條例的使用把關。」她會去信當局作出反映，希望能為今後防疫之路帶來理性討論。

大家在談論復常和取消某些防疫措施時，有否記起所有措施的源起？2022年2月當時正是疫情不受控之際，政府根據《緊急情況規例條例》及599章，訂立規則推出多項防疫抗疫措施。香港最終克服並控制疫情。

疫情快踏入第四年，防疫措施對市民生活和精神狀況的影響令我憂心。我最近經常問究竟我們還是否在緊急情況呢？我們制定防疫抗疫措施的權力來自以上提到的緊急條例和599章，若一旦不緊急了，措施便應解除。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9


責任編輯　李志強
 

傳染病 運動員 防疫措施 社交平台 疫情 緊急法 欖球 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾