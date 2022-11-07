【一旦不緊急了，措施便應解除】逾6.5萬人入場看七欖賽事歡欣叫囂起舞　立法會議員質疑防疫條例已失立法理據

▲ 七欖閉幕：3日賽事共逾65,000人入場。梁偉榮攝

一直關注防疫條例對市民影響的立法會議員江玉歡，在社交專頁最新發文表示，疫情快將踏入第四年，當初因為控制疫情緊急情況而立法的多條緊急條例和599章，一直影響市民正常生活和精神狀況，情況令她擔心，更質疑今天若不緊急了，措施便應該解除。她進一步說：「當我們容許欖球賽事擧行，容許場內觀衆歡欣叫囂起舞，這已非一般人可理解的緊急情況。」

至於何謂「緊急」？今天是否有變？江玉歡說：「除了是行政機關的決定外，立法機關也有責任就緊急條例的使用把關。」她會去信當局作出反映，希望能為今後防疫之路帶來理性討論。

大家在談論復常和取消某些防疫措施時，有否記起所有措施的源起？2022年2月當時正是疫情不受控之際，政府根據《緊急情況規例條例》及599章，訂立規則推出多項防疫抗疫措施。香港最終克服並控制疫情。 疫情快踏入第四年，防疫措施對市民生活和精神狀況的影響令我憂心。我最近經常問究竟我們還是否在緊急情況呢？我們制定防疫抗疫措施的權力來自以上提到的緊急條例和599章，若一旦不緊急了，措施便應解除。

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責任編輯 李志強

