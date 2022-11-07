【天文現象】血月月全食及月掩天王星明天同時出現　3個地點最適合觀賞

▲ 尖沙咀星光大道。(資料圖片)

「血月」月全食及月掩天王星將於明天（8日）同時出現，屆時月球會呈不常見的銅紅色，並且剛好掩食天王星。兩個天文現象同時發生的情況相當罕見，香港更是全球最適合觀測是次天文現象的城市之一。香港太空館推介了3個最佳觀賞地點，亦會網上直播過程。

香港上空明天（8日）將會上演月全食天文現象，月球會呈現出不常見的銅紅色，全港多區都可以觀賞得到。而在月食發生的同時，更會發生另一個天文現象「月掩天王星」。在一般情況下，要在明亮的月球旁邊看見天王星並不容易，但在月全食發生時，月球亮度大幅下降，大家便可以透過望遠鏡，看到月球和天王星雙雙出現。今次的月全食和「月掩天王星」同時發生，屆時銅紅色的月球將會掩蓋天王星。

今次的「血月」月全食將於明天（8日）下午5時37分起開始，至晚上6時16分，月球會完全進入地球本影，即月全食開始，整個過程歷時約1小時26分鐘，隨後的月偏食則會於8時49分完結。而下一次在香港可見的月全食將發生在2025年9月8日。

太空館表示，月球處於東北偏東近水平位置，市民需要到視野廣闊的地方觀測，屆時隨着天色漸暗，月球位置漸高，只要天氣狀況良好，在晚上約7時於全港各區都可以看到月食。太空館建議市民可於面向東方而沒有障礙物的位置，以肉眼直接觀賞月全食。至於天王星，則須借助望遠鏡才能觀測得到，因它的亮度接近人眼觀測的極限。

最佳觀賞位置

中西區海濱長廊

尖沙咀星光大道

白石角海濱長廊

【TOPick診症室】腦血管瘤大部分無徵狀如隱形炸彈 醫生拆解高危成因及治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐