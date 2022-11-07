【復常之路】梁子超：只口腔採樣靈敏度低　提高機場入境檢測站風險

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社區檢測站等的免費核酸檢測明天（8日）起，改為只採集「咽喉拭子樣本」。呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）表示，不明白政府為何在這階段作出有關改變，如果香港要復常，可減少要求特定群組強制檢測。

梁子超接受電台訪問時指，有外國研究指「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」的敏感度達97%，但「咽喉拭子樣本」則只有68%，特別是機場入境檢測站的風險會提高。他認為本港已踏上復常路可做少些檢測，或當醫療系統有壓力才在特定有傳播風險地方進行核酸檢測。他又建議將大廈強制檢測的門檻提高，或以抗原快速測試取代核酸檢測。

如果你要做，但是以一個低敏感度的方法做，其實與公共衞生原意是有點相反，強制檢測可以將大廈強檢的門檻升高或者將污水的門檻升高，這樣個案就會減少，有部分可以用抗原測試取代就用抗原測試取代，是否真的需要做這麼多核酸檢測

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記者：余思嵐