【不再撩鼻】招彥燾：改做法可節省三分二採樣時間　但準確度打折扣

▲ 招彥燾：改做法可節省三分二採樣時間，但準確度打折扣。（資料圖片）

社區檢測站等的免費核酸檢測明（8日）起，改為只採集「咽喉拭子樣本」。中大生物醫學學院客座副教授招彥燾表示，準確度會有影響，但可節省三分二採樣時間，但在檢測「多、快、易、平」指標會改善。

招彥燾在一個電台節目表示，新做法準確度雖然打了折扣，但做法可以節省採樣時間，符合醫衞局局長盧寵茂提出核酸檢測要多、快、易、平的要求。相信是因為政府放寬入境措施後，抵港旅客增多，對機場檢測承辦商採樣構成壓力。

招彥燾指，感染Omicron病毒初期，大部分病毒會先集中在咽喉，再慢慢傳到鼻腔，隨著病毒變種，較難判斷哪種採樣方式較優勝。至大家一般較關注Ct值35以下，即病毒量相當較高的個案，新做法對識別這些個案的影響不大。

對於入境人士抵港後仍要接受核酸檢測，招彥燾認為，天氣轉變，未來2個月有機會出現新一波疫情，政府較為保守也是無可厚非，但若之後有足夠證據顯示疫情對公共醫療體系無太大負擔，就應該放寬措施。

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責任編輯：李榮忠