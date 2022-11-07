【夫妻相處】逾200磅人妻執意不減肥　傷心老公拒行房一年

妻子擁有婀娜多姿的曼妙體態，相信是不少人夫的願望。身為人夫的你，又會如何達成心願?一名天生「肥底」的人妻大呻，產後體重持續暴漲至95公斤(即約209磅)，丈夫曾多次要求她減肥，但她都沒有實行。沒想到丈夫竟發起抗議行動，寧看AV亦拒絕行房一年，甚至謝絕所有家庭活動和非必要的假日外出。丈夫早前更發出最後通牒，勒令她明年減肥不成功會考慮離婚，人妻遂在網上發文集氣，希望能成功減肥。

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一名來自馬來西亞的人妻早前以匿名方式在網上發文，希望集氣明年能夠成功減肥。年約29歲的人妻透露，與33歲的丈夫結婚4年，育有一名孩子。她形容丈夫身材高大，擁有一身古銅色肌膚，身型貌似瘦弱卻十分強壯。

相反，人妻慨嘆自己是一名天生「肥底」的肥妹，只有154厘米的她，少女時期體重已達85公斤(即約185磅)，幸而皮膚白晰，笑起來有酒窩，深信這是她丈夫那些年喜歡她的原因。

人妻表示，丈夫婚前已表明不喜歡甚至抗拒肥胖的女人，因此當年她為了與丈夫成婚，她曾在結婚前地獄式減肥至65公斤(即約140磅)，希望在婚禮看上去比較嬌小。可惜兩年前誕下第一名小孩後，人妻的體重開始一發不可收拾，體重持續暴漲至95公斤。

我是家庭主婦，平時需要全天候照顧小孩，因此當丈夫外出工作時，便會吃個不停。沒想到丈夫竟然在過去一年開始都不碰我，令我更加執意地不想減肥。

人妻又提及，丈夫今年開始不陪她出席所有公開活動，例如親友婚禮、家庭聚餐等，假日也不帶她外出逛街或出國旅行，只有迫不得已的採購活動，丈夫才會偶然帶她外出。

原因是我沒有配合減肥，每次提起這個話題，便會大吵一頓。

對於丈夫長達一年沒有與她行房，人妻坦承曾懷疑丈夫是否有外遇。直至檢查丈夫的手提電話時，人妻才驚覺丈夫竟沉迷於色情片，但她理解丈夫是在慾望上沒有滿足，才有這種行為。「這一切都是我造成的，所以我沒有罵他，只是假裝不知道。」

人妻反省說，丈夫賺錢能力很強，平時也很捨得花錢在她身上，買金器、出國外遊、跑步機、新款智能手機.....基本上所有要求他都不會拒絕，「他曾跟我說過，他的要求不多，只是希望我可以減肥，希望我不會讓他失望」。

人妻又透露，早前出席祈禱會時，發現她雙腿疼痛，相信是體重過重引致。她引述丈夫早前表明如果她明年減肥不成功，便要重新考慮是否要維持這段婚姻，進一步令她覺悟要正視減肥問題。

減就減吧！既然我說甚麼，他都能滿足我，而他只要求我一件事，沒有理由我做不到。

人妻事後補充說，自從丈夫知道我有積極節食減肥，感覺到他真的非常高興，他甚至迫不及待地說想看到我減肥後的樣子，還表示減肥後可以考慮再生一個孩子。

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責任編輯︰王明芳