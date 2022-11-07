【育兒心得】罵孩子的用語包羅萬有 天下媽媽都該戒絕的對白

▲ 《下流上車族》劇照。

「你最憎阿媽對你講乜嘢？」原來，答案是存在文化差異的。

美國小朋友的答案都是大同小異的，不外乎是最討厭被阿媽罵：「Stupid！」又或是「F」字。我們的媽媽創意得多了，罵孩子的用語包羅萬有，富侮辱性的、恐嚇性的，又或是詛咒式的，數之不盡。

創意是無限的，新意卻是欠奉。比如是「生嚿叉燒好過生你！」已經流行了最少半個世紀，走勢卻依然強勁。

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侮辱性的語言倒是我們當媽媽的強項：「你人頭豬腦呀！」「你又蠢又懶！」「隻豬都聰明過你！」「你個腦係咪長滿草呀？」「你個衰樣似足你老竇，都係咁無出息！」「養大你啲咁嘅人，嘥好多米飯！」

毒舌媽媽的對白，經常會充滿血腥暴力卻又不自知：「你再駁嘴，信唔信我擰甩你個頭？」「你再睥住我，信唔信我挖你隻眼出嚟？」「嗱！我打㗎啦！」「你仲打機我就打爆你部機！」「唔好做功課啦，我掟晒你啲功課落街啦！」

含辛茹苦養育孩子，媽媽卻偏會詛咒自己的寶貝：「咁多人死唔見你死？」「鬼唔望你終歸被踢出校無書讀！」「呢個世界唔要你啲咁嘅人！」「你一定無人鍾意，將來孤獨終老！」

更離譜的是有媽媽竟然詛咒女兒做家禽：「你走啦，出去做X啦！」罵兒子：「我唔養你，你出去做乞兒啦！」

難怪有孩子會懷疑：「我係咪佢親生嘅呢？」

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