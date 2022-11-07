▲ 涉案私家車。（警方提供）

東九龍總區交通部執法及管制組人員本月5日於黃大仙龍翔道近清水灣道發現一名私家車男司機在駕駛時使用手提電話，遂上前截停車輛，惟該名男司機拒絕停車，繼續駕駛該車輛沿龍翔道往大老山隧道方向逃去，人員於是展開追截。



期間，該輛私家車高速行駛，並曾多次橫越雙白線，對其他道路使用者構成危險。人員其後在馬鞍山大老山公路近馬料水水警基地截停該私家車。警員經初步調查後，拘捕該名29歲姓劉本地男司機，涉嫌停牌期間駕駛、危險駕駛、車輛行駛時使用手提電話及沒有第三者保險而使用車輛。被捕男子已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。



警方嚴厲譴責涉案司機的危險駕駛行為。此等不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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責任編輯：余思嵐

