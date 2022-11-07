【又飛喇】手提行李篋兩輪或四輪 資深空姐拆解偏愛兩輪原因

▲ 《衝上雲霄》劇照。

「海寧，空姐們喜歡用兩輪還是四輪的手提行李篋？」朋友問我。

這是一個非常好的問題。

機艙服務員經常執勤，使用手提行李篋的次數較一般人高出很多，我們需要一個性能優秀、耐用、省力兼美觀的行李篋。

有些航空公司為機艙服務員提供公司喼，即是相同品牌、相同體積和相同顏色的行李篋。第一個行李篋是免費的，之後如出現破爛、損毁或丟失，員工要自費向公司購買。

有些航空公司要機艙服務員自費購買行李篋，指定品牌、指定顏色（黑色），但體積可自行選擇，當然不能攜帶一個26吋的行李篋作為手提行李登機。至於兩輪或四輪，可以自行決定。

我買過也用過這兩種行李篋，個人經驗，兩輪是我杯茶。

最新影片推介：

不少人覺得推動四個輪子的手提行李篋比較有型、流暢，我的感覺是這種設計不符合人體工學。把行李推到前面或側面拉行，肘部必須保持一個角度的彎曲，輕則令肌肉疲勞，重則患上Suitcase Elbow，即俗稱的網球肘。

相同呎吋的手提行李篋，四輪行李篋的車輪突出，兩輪是凹進式，前者佔用行李箱更多空間，減少載物量；整個輪子外突亦增加磨損和撞毀的機會，縮短行李篋的壽命。

實不相瞞，不少空姐每次執勤都會「搬屋搬廠搬寫字樓」，行李篋盛滿血拼的戰利品，重得令人吃驚。

拉動兩個輪子的行李喼到身後，能減輕肩膀和背部的壓力，即使行李篋重如山，在拉桿上外掛一個十磅重的購物袋，也非常省力。

此外，直立擺放行李，兩輪行李篋四平八穩，不會出現四輪的溜前撞後尷尬場面。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T