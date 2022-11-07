【中年好聲音】HAPPY伯赴電視城撐女神　屯門娜娜當場要求收利是

「屯門娜娜」董幸兒入圍TVB選秀節目《中年好聲音》100強，36歲的她以真面目及本名董幸兒參賽，收到入圍電話後非常開心且即時向家人報喜。娜娜早前表示會多聽歌備戰，方便找尋合適自己的歌，她又指比賽中有很多高手，若然能於跳舞環節中加插舞技或可成為其殺手鐧。

日前，娜娜的鐵粉HAPPY伯就遠赴電視城支持女神，更有男粉絲在鏡頭前向娜娜送上利是作打賞，儼如把電視城打造成屯門公園的現場呢！

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娜娜收利是

接受完試音淘汰賽的娜娜接受《東張西望》訪問時表示自己很緊張、有少少不習慣，她廣普夾雜地說：「我在後面等，凍得我要死，跟住我自己唱啲字都喺度震，自己練都喺度震。」

HAPPY伯與一眾粉絲到場為女神打氣，有人更「人到禮到」，即場送利是予娜娜，娜娜收到後笑逐顏開，興奮米地說：「多謝，多謝，有利是。娜娜需要利是！」

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HAPPY伯超開心

在訪問片段中所見，一共有5男1女的粉絲現身，最搶眼的都莫過於頭戴粉紅Cap帽的HAPPY伯、戴閃閃口罩與眼罩的男粉絲！

HAPPY伯受訪時說：「一見到Nana跳舞，我就開心，聽到佢唱歌，我又開心，所以我好開心！一見到佢唱歌跳舞，我就實實在在絕對開心。」當主持人更建議Happy伯以經典舞步為娜娜伴舞，Happy伯就只以「我支持佢」帶過。另外，有男粉絲稱「一定支持屯門之寶娜娜」、「我要睇娜娜」，場面興奮！

獲得粉絲支持兼打賞的娜娜感謝粉絲山長水遠到來支持自己，也祝粉絲們身體健康。面對粉絲的熱情，娜娜也為現場的粉絲高歌兩句，其後因忘詞而完結，場面有點尷尬。不過，粉絲依然聽得開心，更大聲嗌口號，「娜娜醒、娜娜勁、娜娜無得頂，加油」。

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