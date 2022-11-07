【凍齡女神】50歲陳慧琳筲箕灣睇玩具　零P圖真樣曝光網民驚訝

50歲的陳慧琳（Kelly）近日狀態大勇，繼早前以凍齡姿態，驚艷亮相活動，之後又到新加坡開騷，即使全程又唱又跳，亦絲毫難不到她。除了以上公開場合，出名貼地親民的Kelly日前亦於筲箕灣一間玩具模型店被「野生捕獲」，該玩具店其後亦於社交網站張貼一張陳慧琳與一名男子的合照，零P圖曝光，網民直呼驚訝。

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KOL「Terry的媒體懶人堂」亦有轉貼有關照片，指自己當時亦在現場，並寫道：「今日去筲箕灣天悅廣場行玩具市集，見到一位男士帶着兩姊弟行，沿路都好多人望住着住裙仔加長襪嘅姐姐。真係回頭望嗰隻望（點解我知，因為我都係其中一個）。然後望望下，覺得唔對路，嗰位男士好似一個藝人嘅老公。而嗰位靚姐姐，應該係佢太太。偷偷望多兩眼，原來真係陳慧琳來的。我就好興奮咁同朋友講見到Kelly，不過人哋一家人行緊街，當然唔敢打擾了。 相信市集裏面都唔止我一個認到，好多都默默地Wow，怕阻到人。50歲真係搵邊個信，靚到。」

事件曝光後，不少網民均大讚Kelly保養得宜，因Kelly早年曾為卡通片《超級小黑咪》唱主題曲，有不少人則笑言可能是到玩具店找超級小黑咪。另外，有網民留言表示Kelly貼地已非鮮事，重提早年她便曾被目擊帶大仔到花園街圖書館看書。

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責任編輯：羅嘉欣