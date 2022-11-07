【歷史保育】皇都戲院70週年推全新標誌  舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》

▲ 一級歷史建築皇都戲院落成至今年剛好70年。

一級歷史建築皇都戲院踏入70周年，新世界發展集團於2018年宣佈復修及保育皇都戲院以來，保育團隊逐漸重整皇都於50至80年代的不同面貌，並以其文化歷史為靈感，推出全新的「皇都戲院」標誌。在保育進度方面，新世界指目前復修進度理想，團隊正準備復修外牆及內部，目標續以2026年內完工。

為紀念皇都戲院踏入70周年，新的「皇都戲院」標誌，靈感源自保育團隊搜集的文物，參考皇都昔日標誌及「飛拱」桁架建築，創作全新復刻標誌，藉此預告皇都戲院將重生為新一代文化地標。

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標誌以酒紅色及金色為主調 象徵劇院帷幕

皇都的新標誌設計參考保育團隊搜集的文物，包括舊門票、戲橋、制服等，以皇都昔日標誌為藍本，配合全新富現代感詮釋，利用特別設計字體，由右至左臨摹「皇都」二字，整體圖案亦仿照皇都舉世無雙的天台拋物線型拱橋式桁架建築，向劃時代設計致敬；用色則以象徵劇院帷幕的經典酒紅色及金色為主調，寓意皇都戲院保育重啟後，將傳承過往輝煌娛樂文化。

皇都戲院前身為璇宮戲院，於1952年落成，位處曾被譽為「小上海」的北角，50至60年代時，為香港演藝殿堂，不少世界頂級大師及組合都曾在內演出；至70年代，皇都曾播放不少外語及本地經典電影，為不少港人留下光影回憶。

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舉辦歌舞晚宴紀念璀璨

為紀念皇都戲院過往70年的璀璨，集團亦在香港另一文化地標K11 MUSEA內的米芝蓮一星中菜餐廳「夜上海」，舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》，邀請與皇都有關的舊街坊及文化界人士出席，以聲、色、藝復刻其時香港的「夜總會」文化。賓客甫進場，便先經過經典酒紅色劇院帷幕，繼而進入一幕幕昔日精彩場景，配以聲、影、畫及逾20件珍貴舊物包括50年代電影戲橋、多款不同舊戲票及昔日照片，由景入情見證皇都戲院的前世今生，「打卡位」處處。

爆谷代表現代戲院，舊年代戲院則以蔗汁、煨魷魚為象徵，是次《皇都之夜》把蔗汁、煨魷魚檔口搬到場內，好讓觀眾回「味」往日情懷。晚宴菜單則由「夜上海」團隊精心設計，參考50年代夜總會餐單，甜品大師Tony Wong更親自創作了皇都「飛拱」造型的甜品，從味道感受皇都華麗傳奇。

集團邀請了「香港DJ之父」Andrew Bull編排歌舞表演，並率領本地及國際專業表演者，包括加拿大著名舞蹈家Katya Virshilas等，透過音樂、舞蹈、戲劇及時裝，復刻一幕幕經典場景，讓賓客置身於50年代歌舞昇平的璇宮戲院舞廳、 60年代中西文化交融經典金曲夜總會歌廳，到70、80年代香港輝煌的士高狂熱舞池，由《給我一個吻》舞至《激光中》，舞者們穿梭於席間，令賓客陶醉其中，猶如一場由音樂觸發的時空旅程。

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責任編輯︰陳珈希