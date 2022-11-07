【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友

▲ 范莎莎（Zaza）、伍倩彤（Gillian）及葉靖儀（Michelle）備受網沘討論。

被指跟ViuTV節目《戀愛Staycation》相近的J2節目《CP訓練營》成為網民熱話，節目中數位美女參加者亞姐季軍范莎莎（Zaza）、曾參加開電視的Summer Girls伍倩彤（Gillian）、落選港姐葉靖儀（Michelle）均為網民心水女友，眾人的討論度甚高。

有網民舉辦選擇投選最正女朋友，現時范莎莎暫時票數最高，成為網民心見中的最正女朋友。

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范莎莎（Zaza）

曾三度參選港姐卻未能入圍的范莎莎於2019年參加亞洲小姐，她成功奪得季軍及最上鏡小姐，其後加入亞洲心動娛樂，她承認簽約亞視後工作量不多，需要靠自己洽談工作以維持生活開支。

Zaza於今年參選過ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐選舉》成為50強參賽者，並於今年轉投港台電視擔任節目主持。

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伍倩彤（Gillian）

有「翻版陳瀅」之稱的伍倩彤為第四代邦民女曾於ViuTV節目《晚吹戀講嘢》中分享戀愛經歷，自認是「大叔控」的她當時跟比她年長20歲的男生交往，又講到曾跟年紀大的前度交往時，在性生活會遇上的體力下滑等問題。

在分房環節，Gillian跟同房女參賽者講起喝水的話題，Gillian自爆自己「好渴」，令人想入非非。

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葉靖儀（Michelle）

混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹葉靖儀於去年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》，她於落選後入行成為TVB旗下藝人，並於今年成為23位J2ers之一，不乏演出機會。

曾經代言內衣廣告的Michelle不時於IG分享性感照片大派福利，吸引網民追蹤。

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