【話題殺手】提出意見辦法秒速被否定 身邊總有一些朋友是話題殺手

▲ 人與人的溝通是雙向的，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的不愛。

最近與胞姊妹聊天，大家不約而同地說，身邊總有一些朋友是「殺手」。奪命殺手？非也，是話題殺手！

姊妹舉例，聊天群組有一位朋友，說自己很肥，問大家有何方法減肥？朋友皆很有心，紛紛替她想辦法，奈何所有辦法都給她秒速否決。「跟健身教練做Gym？」「無時間！」「臨瞓前3個鐘唔食嘢？」「無可能！」「放工早一個站落車行返屋企？」「無興趣！」本來雀躍提供建議的朋友都陸續收聲了。

該友人隔天又問大家︰「想食日本嘢，有乜好介紹？」「A餐廳？」「唔啦，太貴！」「B餐廳？」「唔啦，太遠！」「C餐廳？」「啲嘢咁難食你仲介紹？」眾人大感無癮，往後該朋友再在群組問意見，再也沒有人回覆。

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除了朋友，家人也有相同狀況。朋友已退休的媽媽受五十肩困擾，在家庭群組訴苦，說難忍痛楚，睡不安吃不好。子女們紛紛提供意見，亦遭到全數否決。「看醫生？」「無用㗎！」「中醫針灸？」「唔得㗎！」「睇物理治療？」「隔籬屋師奶話唔慌有用！」「食藥？」「食完咪又係痛！」朋友說，深明父母身體不適，希望得到適切關懷，但奈何長輩總喜愛否定，不聆聽不接納不嘗試，拒後生的關懷於千里外。久而久之，子女心想反正提供意見都會被否決，索性默不作聲罷了。

說這些否定別人的人是殺手，其實頗貼切，因為他們除了「殺了朋友」，最慘還是「殺了自己」。當我聽見一些人怨天怨地，說自己孤獨淒慘無人理時，其實他們都要反思原因。

人與人的溝通是雙向的，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的不愛。自我切斷關懷之路，一己的不幸故事，作者，原來往往是自己。

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全文刊於《晴報》，原題為別做話題殺手