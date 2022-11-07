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【檢疫安排】議員指黃碼機制有調整空間　冀政府0+0前為團進團出開綠燈

社會 10:52 2022/11/07

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旅遊界立法會議員姚柏良。（資料圖片）

七欖落幕，旅遊界立法會議員姚柏良今早（7日）在電台節目指，在現場感受到氣氛熱烈，認為香港需要舉辦更多國際盛事，惟在現時「0+3」檢疫安排及「黃碼」下，旅客來港意欲不高，促政府調整「黃碼」機制，盡快為業界建議的「團進團出」開綠燈，讓他們在實施「0+0」之前有更大機會接待入境旅客。

旅遊界立法會議員姚柏良指，業界早向政府反映，0+3檢疫安排只可作為過渡，而過渡時間愈短愈好，當局應盡快實施0+0。他解釋，在0+3下，旅客手持黃碼，不到指定處所，連食飯都有困難，令旅客來港意欲大減。他認為黃碼機制有調整空間，調整後才有機會吸引到旅客來港。

就業界提出的團進團出，他表示文化體育及旅遊局正積極與業界商討，希望盡快有好消息，「最緊要政府開綠燈先。」他預料，團進團出實施初期也不會有大量旅客來港，但認為做法可以令業界在0+0前更容易接待到入境旅客。

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責任編輯：江麗盈

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