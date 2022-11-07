【梨泰院人踩人】事發時警察廳長露營不勝酒力熟睡　錯過2電話通知

▲ 梨泰院人踩人慘劇 事發時「一哥」不勝酒力熟睡 錯過2電話通知

上月29日韓國梨泰院發生人踩人慘劇，造成多人死亡，韓國警方當時的處理為人詬病。據韓媒指，其警隊的「一哥」、警察廳廳長尹熙根被指事發當日因不勝酒力而錯過兩則重大事故通知。

綜合韓媒報導，事發當天，警察廳廳長尹熙根中午起與3名友人同到忠清北堤川市月岳山進行攀山露營。由於尹熙根曾於當區擔任警察署長，故更與當地的警察吃了晚飯。晚飯期間喝了2杯「深水炸彈」──即韓國燒酒與啤酒混合，「一哥」不勝酒力因而昏睡，豈料當天便發生梨泰院慘劇。

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據悉，慘劇於同日晚上約10時15分發生，但警局廳於晚上11時32分，即過了1小時17分鐘才通報尹熙根「出大事了」。當時尹熙根已入睡，無法得知有關消息，也沒有接聽20分鐘後打來的電話。

直到10月30日凌晨0時14分，驚醒的尹熙根得知消息後意識到事態嚴重，故便立刻起程前往首爾，並於案發後4個多小時，即凌晨2時30分才到達召開指揮部會議。

另一警察，首爾地方警察廳廳長金光浩亦被指反應太慢，辦事不力。消息指當天晚上9時下班便回了首爾江南的家中，然而到了晚上11時34分並沒接聽到由龍山警察署署長李林宰連續致電的通報電話，終於30日凌晨0時25分抵達案發現場。

然而根據警方最初報告，龍山警察署署長李林宰稱他29日晚10時20分就抵達梨泰院，但後來被發現他是11時05分才來到現場，調查小組對此已調閱其行車紀錄器。

事發後韓國警方被指事前毫無作為，對事發前多個報案電話「冷處理」，然而李林宰因此已被免職。

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責任編輯：羅嘉欣