【人事變動】彭飛舟履新基層醫療健康專員　帶領落實「基層醫療健康藍圖」措施

▲ 彭飛舟履新基層醫療健康專員，帶領落實「基層醫療健康藍圖」措施。（資料圖片）

醫務衞生局今（7日）宣布，香港社會醫學學院院長彭飛舟今日履新，出任基層醫療健康專員，將會帶領基層醫療健康辦事處推動基層醫療發展，落實「基層醫療健康藍圖」內的相關措施，包括成立「基層醫療健康管理局」、推動防治和管理慢性疾病的工作等。

《行政長官2022年施政報告》宣布政府今年內會推出「基層醫療健康藍圖」，目標是改革醫療體制，投放更多資源推動基層醫療服務，將目前以治療為主、醫院為重的格局，轉向為以預防為先、社區為本的體制。

醫務衞生局發言人指，彭飛舟具備豐富的公共醫療發展及管理經驗，將會帶領基層醫療健康辦事處推動基層醫療發展，落實「基層醫療健康藍圖」內的相關措施。

彭飛舟由醫院管理局借調到醫務衞生局，他本身為一位老人科專科醫生，亦為現任香港社會醫學學院院長。他曾在香港大學公共衞生學院任職臨床副教授，並曾擔任安老事務委員會成員。

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責任編輯：李榮忠