【女神視后】李佳芯坦言要求甚高挑剔自己成壓力　Ali學懂調節心態：愈執着反而事與願違

▲ Ali經常畀壓力自己。

視后李佳芯（Ali）近日接受常霖法師（葉青霖）主持網上節目《停一停 心呼吸》訪問，上集談到她自覺性格封閉，覺得自己沒太強表演欲，直至接觸演戲後，才發現自己可演戲，更沉迷上演戲。

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▲ 李佳芯接受常霖法師（葉青霖）主持網上節目《停一停 心呼吸》訪問。

不時挑剔自己成壓力

今集Ali再次剖白內心感受，她直言總是給壓力自己，自我要求甚高，登上視后後，更加不容自己演出有瑕疵，漸漸壓力倍增：「因為我時常批評自己，認為自己可做得更好，永遠挑剔自己，認為挑戰自己都是一個進步，同時也要鼓勵自己學懂放下，慢慢懂得享受當刻的過程感受，繼而開始找到平衡，從演戲發覺，正如你所說愈執着，有時事與願違，那為何還繼續想。」

Ali自言曾害怕看到網民抨擊，令她失去自信心：「以前看完會不快，當然一個新人出到來，當然會在意別人怎看自己的表現，所以我會看留言，但每次看到有人罵我又真係會不快。譬如以前有人指我說話好𦧲，可能我以前不習慣用語言表達自己，尤其演戲時候，有些情緒一帶動，我說話就會好𦧲，講對白好𦧲，𦧲到別人都聽不到，但我會反省自己問題再作出改善。」

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學懂調節心情找平衝

雖然Ali曾因網民負評而大受打擊，但她亦表示感激他們令自己積極改進。

現時的她已學會調節心情，並用感恩態度面對：「我們演戲是共同創作，不論任何工作人員都是共同合作，只不過你在中心演戲，一切不只是你的功勞，我只是並中一少部份，不要看得自己那麼重，當明白這點時，便把要求放在自己身上，總之我每一次個過程享受完，我有進步有得着，可能大家開心，完成了一個很開心的Project，大家都合作得好好，口碑不錯，有人喜歡或者到有共鳴，對我來說已經是完美。」

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忠於自己由心出發

另外，Ali表示有段時間接受訪問時會隨心表達，但每次被問感情事，就因隨心所說，到訪問刊出就被標題嚇一跳。

久而久之，她選擇慎言，但過度謹慎，又變了失去原本的我，兩者之間她不知如何取之平衡。常霖法師聽罷，給她建議︰「要學平衡前題，還是要忠於自己。太修飾會變得圓滑，會唔鍾意自己。當下按自己嘅心去答，由心出發，冇太多計算，先會舒服。」

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