【媽寶男友】港女呻30歲港孩男友全部家務阿媽做　唔識切橙搵路搵張被都懶

▲ 直昇機家長真係會害咗個仔，30歲人連切生果都唔識，點搞呀！

媽媽過份照顧子女，長大後自理能力不足，便會成為「媽寶」，開口埋口都搵媽媽！有港女在網上討論區發文，大呻30歲男友自理能力差，基本家務不會做，就連切蘋果、切橙都唔識，搵路睇街名又唔係好識，就連天氣凍，要搵張被都懶，寧願攞件長袖衫著，她著男友試做一些簡單家務，男友媽媽即黑面琵鷺咁，令她嬲爆：「救命呀！又媽寶又姐寶仲要係港孩，呢個男人係咪無得救喇！」

最新影片推介：

該港女日前在網上討論區Dcard發文，主題是「救命！我男朋友係公屋港孩！！」，她透露30歲的男友與家人同住，不是什麼公屋富戶，只是出身普通基層，不過男朋友同家姐讀書叻，搵到錢生活不錯，工作能力完全沒有問題，但自理能力令她大吃一驚，

我男朋友生活上自理能力真係嚇親我，成三十歲人，簡單到切蘋果，切橙佢都唔識，更加唔好講揾路，佢連睇街名都唔係好識，我以前以為有錢仔唔洗自己做先會唔識，邊有諗過公屋基層嘅仔女係切個蘋果都唔識…

港女表示，平時叫男友幫忙做事便會燥底，因為他第一句係「我唔識呀，你整喇」、「好麻煩，你幫我整」，原因係男友的媽媽真係好照顧他，所有的大小事務都會幫他做好，養成男友依賴的習慣，就算最近天氣涷，他都不懂揾張被，攞件長袖衫著便算，

其實我男朋友好醒，佢知道只要佢坐係度，佢呀媽就會幫佢做好曬，而佢老母都好L樂意幫佢做（去旅行個篋都幫佢執埋），一個願打，一個願挨，應該成世都走唔出「港孩」呢個loop！

為了令男友搣甩「媽寶」，港女也會嘗試叫男友試下做一些簡單的家務，豈料，男友的媽媽即是「黑面琵鷺咁款」，更著港女應該幫他做事。

港女續指，男友除了是「媽寶」，也是「姐寶」，因為他發生什麼大小事都會問家姐及媽媽意見，如果家姐唔鍾意他的女友，也會因此而分手，

聽曬佢哋講，講好聽就隨和，重視屋企人，難聽就無係姐寶媽寶一個（俾個例子大家，之前佢同佢ex一齊，佢家姐唔讚成，然後佢就同佢ex分手喇）我聽到呆L咗，心諗一齊大半年你家姐叫你分手就分手，會唔會唔知邊日你家姐都叫你同我分手㗎！」

港女直呼「救命呀！」男友又「媽寶」又「姐寶」仲要係港孩，令她好頭痕，她向網民尋求意見，問各網民他的男友係咪無得救？ 她好想分手，唔想做她第二個媽媽呀！！

貼文一出，即惹起熱議，許多網民都勸她分手或與男友搬出去住，「佢阿媽似係「直升機」家長，有時叫佢阿媽對個仔放吓手都係一種好事嚟，學會獨立係重要嘅一環」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

該港女其後回覆網民，指男友現在已經有改善，一開始同他傾時，他也接受唔到自己自理能力唔好的事實並會改善，「佢話以後搬出去佢就會做多d, 咁我都有話『不如一齊做下家務』，佢話好呀，但每次要做嘅時候，佢都有試做，但佢呀媽成日幫佢做返，好似仲要唔高興佢呢種行為，咁佢呀媽一幫佢做，佢就即刻走去打機，咩都唔理…」港女覺得好無奈，好難理解到基層家庭都咁寵仔女。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳