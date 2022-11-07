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【季前賽】姜濤+Edan+Stanley痴漢隊粉絲大募集　《季前賽》打卡展覽登場【內附詳情】

娛樂 11:11 2022/11/07

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《季前賽》大型打卡展覽登場。

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演的ViuTV劇集《季前賽》，本周進入結局篇，「痴漢隊」對戰全港稱霸的大學籃球隊，肯定是戲肉，睇劇意猶未盡，現時屯門愛定主場正舉行大型打卡展覽登，粉絲可親身再訪拍攝地朝聖。

《季前賽》劇中出現不少特色球場，其中一個位置是在屯門的愛定商場天台的籃球場，這裡屬基匯資本民坊旗下商場，商場天台的愛定主場，打造為佔地11萬平方呎的全港首個「空中運動營」，興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多個體育設施。

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鏡粉和404粉絲想親身體驗《季前賽》熱血感覺，感受球員流汗的場口，即日起到11月20日，民坊屯門愛定主場正特設打卡展覽，可以跟《季前賽》主角一齊踏上熱血街場！

場內有齊《季前賽》主要角色的巨型海報板，最焦點必是一幅超長劇照Banner，令場地成為專屬痴漢籃球隊 Fans打卡位，可在改變阿孝、德少、卓立鋒的人生球場，感受一班人運動切磋的熾熱氣氛！

最新影片：林海峰蘇玉華專訪

愛定主場 《季前賽》期間限定打卡展覽

日期：即日起至11月20日

時間：9:00-21:00

地點：屯門愛定主場（愛定商場A區停車場上蓋）

地址：屯門鄉事會路2A號

撰文 : TOPick柴犬出動

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