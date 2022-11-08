【校長專訪】受劉松仁一齣電視劇感動投身教育　幼園校長：遊戲是最有效的學習途徑

▲ 自1984年入行，眨眼38年，本地教育已經歷多次改革，方校長笑言自己算得上是個見證人。

從遊戲中學習在近年已成為幼兒教育的金科玉律，然而在早年的香港父母心中，「勤有功、戲無益」，才是至理明言。保良局金卿幼稚園的方秀貞校長直言幼時家中極少玩具，正是因為父親管教嚴厲。「我進入這一行後，才知道玩對小朋友的成長來說非常重要，而且也是最有效的學習途徑之一。」

上有哥哥、姐姐，方校長排行第三，笑言自己是最被忽略的中間孩子。「我只上了一個月的幼稚園，兄弟姊妹中，只有最細的兩個妹妹有機會讀。」那個年代讓孩子讀幼稚園並不是每個家庭都能負擔的支出，尤其當年生育率高，熱鬧大家庭佔大多數。「爸爸屬於嚴父，所以家裏很少玩具，而且對於我們的學業都很著緊。我們幾兄弟姊妹都很乖，大家讀書很自律。」

成為教育工作者，並且是家中學歷最高的一位，校長的讀書生涯卻沒有想像中「呆板」，不是一般只顧唸書的書呆子。「正是因為沒有玩具，所以小時候的娛樂就是看圖書、踩單車、游水這些活動。而且因為媽媽在家中會做一些編織，我也因此從小就懂得彈弓腳起針、收針。」及至中學，她的課外活動更延伸至音樂範疇，「開始學鋼琴、結他，也和人夾過Band！」說校長是最早一批身體力行貫徹多元發展的學生也不為過。

▲ 保良局金卿幼稚園的方秀貞校長已投身幼兒教育38年，見證本地教育發展。（黃建輝攝）

一次代課促使入行

「那個年代我們會稱老師作『燈塔』，社工則為『北斗星』，電視上有節目介紹社工的工作，自己很受感染，覺得從事一份可以幫助別人的工作非常有意義。」方秀貞校長說。

70年代電視劇集《北斗星》，飾演主角的劉松仁因弟弟誤入歧途而放棄成為醫生，轉而投身社工行業。因劇集深受歡迎，令「北斗星」一度成為社會工作者的代名詞。「當時社會對老師和社工這兩個職業形容得很美麗，自己也很仰慕，不過我入行做老師其實是源於一個偶然的機會。」

因為喜歡數學，亦因當時修讀商科的風氣盛行，中學畢業後便自然而然報讀商科。「我有個同學先入行做幼稚園老師，是她告訴我學校有老師要放產假，有個代課的空缺，叫我去試。我代了3個月的課，很感恩學校的主任很喜歡我，叫我留下來。」有人賞識，加上自己也喜歡和小朋友一起相處，沒有太多猶豫掙扎，未唸完商科便開始了這份終身職業。「加上我懂得彈鋼琴，在那時基本上有這項能力就會馬上請了，因為可以帶小朋友唱歌跳舞。」

▲ 手鈴較輕巧，是較適合幼兒學習的樂器，亦能訓練小朋友的合作性。（受訪者提供）

見證幼兒教育發展

自1984年入行，眨眼38年，本地教育已經歷多次改革，方校長笑言自己算得上是個見證人。「我入行之初還是傳統教學，後來我到師範進修幼兒教育，學的是活動教學，到後來愈來愈多不同的教學法出現、從外國引入，像是科學教學、高廣度、全語文、兒童主導等。」回想從前的老師時期，校長尤其難忘全人手製作的壁報板。「當時沒有電腦也沒有影印機，所有的壁報都是人手起草稿，像早年那些戲院的電影海報，畫個大大的九宮格，左邊是臉、下面是腳。」過去一手一腳的DIY，縱然沒有現在電腦化的準確精緻，卻更有特色。

經常有說現在的孩子比起過去更聰明伶俐，作為見證者，方校長自有一番見解看法：「早年的小朋友較缺乏資源，所以學校舉辦活動的話，家長都很踴躍，而且非常尊重老師；千禧後的家長屬於備受寵愛而長大的一群，亦會傾向更用心栽培，也更保護自己的孩子。這樣其實有得亦有失，得是小朋友的經驗更豐富，很好地促進了他們各種感官發展；失則是自理能力、逆境智能方面較弱。」

「如果要說近年的小朋友比過去最大的進步，我覺得是自我表達的能力和意願。」校長直言以前老師要花不少心機在引導學生表達意見、交流溝通。「現在他們是太talkative！」

▲ 「QQ冰室」是由小朋友的討論而出現的延伸活動。（受訪者提供）

幼稚園開私家冰室 實踐遊戲中學習

「小朋友的第一個老師是爸爸媽媽、第二個是學校老師，第三個則是環境，所以我們花不少心血布置，在課室設置各種不同的學習區，包括摸擬遊戲角、美勞角、圖書角等，讓小朋友每天進行Plan-Do-Review，學習計劃自己日程。」不過說到學校其中最具特色的遊戲角，必定是「QQ冰室」。「那是我們實行生活化教學的一次延伸，老師通過基本問題引導，問小朋友平日的飲食生活，發現冰室已經成為不少學生日常會接觸到的餐飲場所。」

就像不少學校會設計模擬超級市場，讓小朋友從遊戲中學習基本生活常識，保良局金卿幼稚園則選擇將近年常見的冰室在校內重現。「這是由小朋友經過討論而建議的，我們設置了飲品製作區、食品區，更有堂食區域，同學可以做廚房員工、侍應或客人，他們都玩得很投入！」不只有精美的道具菠蘿包、牛角包、三文治，更有用循環廢料來做的道具飲品，小朋友當然玩得投入盡興。方校長補充指：「模擬遊戲是幼兒成長階段很重要的一項，可以刺激小朋友的想像力，也讓他們從中學習到不同情境的待人接物。」

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送禮為教綁帶

很多生活上的技能都需要從小掌握，諸如穿衣服、綁鞋帶，但若一板一眼地教，小朋友大多難坐定定聽教。「老師們會花心思，用有趣的活動來引起小朋友的興趣和動力。例如綁鞋帶，是日常生活經常會用到的技能，那次便藉着母親節，教學生在禮物上打蝴蝶結，好送給母親。」校長笑指：「若直接拿出鞋子教他們綁鞋帶，投入程度一定比不上為禮物綁蝴蝶結。」

無論是規模龐大的「QQ冰室」，抑或只是一次母親節活動，學校都充分將「遊戲中學習」融入教學之中，務求讓孩子在最自然、快樂的處境中成長。

記者：王嵐