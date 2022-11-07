【消防安全】未有遵從指示安裝防火門　3業主被定罪各罰逾5000元

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油麻地新填地街一綜合用途樓宇有3名業主因沒有遵從屋宇署發出的消防安全指示，未有在其單位入口安裝防火門，遭屋宇署檢控，上月11日在觀塘裁判法院被定罪及各被判罰款5460元。

屋宇署指，根據《消防安全（建築物）條例》（條例）向油麻地新填地街一幢樓齡57年的綜合用途樓宇的3個單位業主發出消防安全指示，要求有關業主遵從消防安全建造規定，即於其單位入口安裝防火門。由於3名業主沒有遵從法定指示，遭屋宇署檢控，並於上月11日被法庭定罪及罰款。

屋宇署發言人表示，根據條例，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例發出的法定指示是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向有關業主提出檢控。

相關條例規定，任何人無合理辯解而沒有遵從法定指示，即屬犯法，可處第4級罰款（現時為2.5萬元），並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款2500元。一經定罪，屋宇署亦可根據條例向法院申請發出符合消防安全令，指示業主遵從該指示的規定。

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責任編輯：江麗盈