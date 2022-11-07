【另類煙爭議】香港經濟絕對不需要依靠賣煙來支撐 勿出賣年輕人的健康牟利

▲ 香港經濟不需要依靠賣煙來支撐。

《2019年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》自去年通過立法後，李家超特首在首份施政報告已訂立明確的目標，在2025年內將吸煙率由現時9.5%減至7.8%，獲得家長們的支持。禁煙必須與禁毒一樣，及早讓孩子們遠離有害身體的物品。香港經濟絕對不需要依靠賣煙來支撐，沒有理由窮得出賣下一代健康。

去年10月21日立法會獲得32票贊成，3票反對獲通過《2019年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》，證明全禁另類煙是獲得廣泛諮詢討論及大多數議員通過的條例，是社會的共識。法例禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，違者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

最近有人提議擴大禁止進口另類煙的豁免範圍，引起家長們的留意及反對，這無疑是違反當初立法原意，放寬豁免容易造成漏洞。

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有不少外國實例證明電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，對青少年及非吸煙人士來說極具吸引力，構成吸煙人口飆升的壓力。立法原意是保護「無煙新世代」。

香港大學的一項調查顯示，小學生曾吸煙比率為2.3%、中學生為7.4%。調查亦顯示，青少年很早開始吸煙，有41.6%小四至小六學生表示在7歲開始吸「第一煙」。

由此可見，若然放寬條例，家長們實在擔心孩子會否學壞，政府必須繼續採取了最嚴謹的措施，以免市民受新型吸煙產品誘惑，影響健康，並杜絕這些產品在市面流通及塑造使用另類吸煙產品為可被社會接受的形象。

家長們實在不明白為何有人提出放寬條例，條例早已全方位堵塞任何另類煙貨物有機會透過於香港落地而流入黑市，為的是保護「無煙新世代」，這些提出修正案建議容許轉口，變相製造另類煙流進香港的人士，難道認為錢比下一代健康更珍貴嗎？香港需要出賣小朋友的健康而獲利嗎？

若然實施豁免，即使政府從煙類獲稅收，又是否代表真的獲利？如另類吸煙產品的轉運獲得豁免，政府需要撥出額外資源，設立一套周全的執法系統作監察，例如登記及嚴謹轉運貨物，確保產品不會非法進入本地市場。執法機關須監察轉口貨物程序，行政成本大大增加。這不但沒有增加庫房收入，反而賠上下一代的健康及全港無煙的環境，絕對是得不償失。

現時沒有充分理據值得政府冒險，尤其現時香港吸煙率已是全球最低地區之一，達至9.5%的單位數，具有穩固基礎及優秀條件實現無煙香港，在這條例上進行任何放寬豁免，恐怕會淪為日後控煙發展的絆腳石。

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