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【扼殺創意】畫作被老師問點解天使有3對翅膀？ 女童一句令老師啞口無言

育兒經 15:39 2022/11/07

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小朋友的創意不容扼殺。

幼稚園老師向每一位小朋友派發一張白紙及顏色筆，讓小朋友自由發揮，想畫甚麼也可以，小朋友開開心心一窩蜂拿到紙筆後，就開始埋頭埋腦地畫。

過了好一會兒，老師逐個巡視，看看小朋友畫了甚麼。來到一個小男孩面前，他的小手努力地畫，用紫色畫筆畫了一隻看似蘋果的東西，老師問小男孩在畫甚麼，小男孩答道︰「我在畫一隻大笨象的屁股啊！」

老師覺得很有趣，但跟小男孩說︰「可是這個世界上沒有紫色的大笨象啊！」小男孩回答︰「老師從來沒有見過紫色的大笨象？真可憐啊！」

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老師沒趣地走到另一個小女孩身邊，小女孩畫了一隻像小天使的東西，小天使長了3對翼，老師說小天使只有一對翅膀，為甚麼會有3對那麼多？小女孩說︰「老師見過天使了嗎？怎知道天使只有一對翅膀？」老師被問得啞口無言。

小朋友的世界單純直率，想到甚麼就說甚麼，想到甚麼就做甚麼，反倒是大人們不斷將既有的框框套到小朋友身上，不單窒礙創意，也讓世界變得很沒趣。

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原文刊於《晴報》，原題為小朋友的單純

撰文 : 魏綺珊 愛書愛戲的自由工作者

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