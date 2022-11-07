【街頭MMA】觀塘上演「小三力戰正室母女」　3女街頭扯髮摑面互毆被捕

▲ 觀塘上演「小三力戰正室母女」，3名女子激戰打鬥。

日前觀塘發生涉感情糾紛引起的街頭打鬥案。有網民將2段影片上載至網絡群組，事件中3名女士，有指是一對母女不滿小三勾人老公而打架，3人扭成一團互扯頭髮掌摑出拳，小三一人力抗正室母女，一度勢均力敵，戰況激烈，但後來小三被迫至牆邊，遭正室女兒連環毆打下腹，形勢轉弱，大叫「救命啊，打死人」，並著路人報警，事後3人被警方拘捕。

觀塘3女「街頭MMA」

上周六（5日），有網民在facebook地區群組上載2段手機影片，地點在觀塘牛頭角道裕民中心3座對出。從影片所見，1名啡衣女子1人力抗另外2人，另外2名身穿黑衣的女子為一夥，3人在街頭糾纏扭打。據悉啡衫、孭紅背嚢疑為「小三」，另2名黑衣女子是兩母女，母女不甘被搶老公/爸爸，跟小三掀起打鬥。

▲ 上星期六，3名女子在觀塘打鬥。（影片截圖）

一開始3人勢均力敵，啡衣女一人之力對抗黑衣母女，抓住對方黑衣中年婦頭髮猛扯，對方未能反抗只能彎腰抗衡，之後身材較高大、孭大背嚢的黑衣女子加入戰團，連環向啡衣女掌摑及打頭，雙方一邊狠狠地打一邊罵，三人在街上角力扭成一團。

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影片所見，很多路人圍觀，而拍片男子一邊拍片一邊加入旁述，表示三個一齊打很精采，「星佢兩巴、捉佢頭髮、kick佢腳……」很多人在「食花生」，亦有一名大叔試圖分開雙方及勸阻，但無效，3女子未有放手。

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防煙門暗角扭作一團

3人本來在街上開揚位置打架，啡衣女慢慢被迫退至牆邊。另一段影片所見，3人更在裕民中心後梯防煙門暗角扭作一團，啡衣女力有不繼佔下風，更多次以不太純正的廣東話大叫「幫我報警」及說「救命啊，打死人」，黑衣母女聽後未有留力，正室女兒更開始發力，連環出4拳，以下勾拳打小三下腹，期間聽到有人大叫「放手」，似是正室女兒還撃出拳企圖讓小三鬆開手，而小三緊扯頭髮不放。

此時，該試圖勸阻3人的男子有回應小三「報咗警呀」，在旁亦有人大叫稱「有差佬呀」，似想3人受威嚇下停止打鬥，可是3人持續死纏爛打。

警方到場拘捕3女子

之後，另有網民上載事後的現場圖片，見警方已接獲報案。據悉涉事3女子分別是姓譚59歲女子、姓文40歲女子，以及譚婦的姓姚30歲女兒，有指3人涉嫌在公眾地方打架被拘捕。有人頭及嘴受傷，另外2人頭暈均醫院治理。TOPick向警方查詢更多詳情待覆。

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責任編輯︰王明芳