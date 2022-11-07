【谷針送機票】HK Express今日或以前收到兌換機票電郵　得獎者怒斥「日日都滿，點樣訂」

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去年為了鼓勵市民接種新冠疫苗，機場管理局便贊助國泰航空及香港快運（HK Express），發起「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，兩間航空公司各送出25,000張機票，共送出50,000張往返歐美、加拿大及日韓等地的機票。

HK Express於今日（7日）或之前向得獎者發送了兌換通知電郵，但不少得獎者在HK Express社交平台批評兌換機票限制多多，包括一個月內要決定出發日期、2023年4月30日前要完成旅程、旅遊旺季無機票可以選擇、免費機票但稅項雜項自費、淡季靚時間亦有機會滿額而無法成行等。

不如唔好送啦, 諗住3月23出發, 但最接近去程係3月21號, 回程最快3月25號(即係去4日), 跟住就要到4月19號先可以返黎, 差唔多要去成個月, 係咪諗住D人2年無去旅行就一次過!!!???

收到電郵即刻嘗試兌換，但香港-大阪機票，從十一月開始到四月活動結束期間，每天兩班機但「全部客滿」！機位先到先得可以理解，但貴公司是否有預留數量給中獎者？畢竟我們算是必然能獲得機位的，不是嗎？貴公司的行銷手法，這究竟是什麼一回事？！捉弄港人嗎？

日日都滿，點樣訂？

得一個月兌換時間，要人即刻決定，假都唔知拎唔拎到。飛首爾個個月都勁full，都唔知叫人點兌換

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記者：余思嵐