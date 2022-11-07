【超能使者】劉穎鏇成功應付弱項High Kick 　「袁叔」張國強是劇中猛人？

TVB台慶劇《超能使者》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥等主演，上周講到吃下毒粥的明仔（潘墨凌飾）獲Q姨（唐詩詠飾）救回一命，被黑白兩道搜刮的高佬（楊證樺飾）父子暫借宿Q姨屋企避風頭。

今晚（11月7日）一集父子倆將被黑幫追斬，被擄走的明仔慘成「肉參」，之後高佬驚現堂口大會，爭做下一任坐館的黑幫大家姐韋瑞琦（王君馨飾）和黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）則因為高佬的一番說話鬥爭愈演愈烈！

「超能使者」以身犯險

今晚一集重頭戲，必定落在一班「超能使者」以身犯險深入藏參陣營勇救明仔，除了連場激烈打鬥，還有追逐及槍戰戲，畫面刺激震撼。

劇中阿鏈（陳展鵬飾）一直予人感覺貪生怕死，殊不知潛藏的「正義基因」竟在危急關頭爆發兼升呢，更會孖住Open姐（劉穎鏇飾）「零Gear」上陣齊心殺敵。

當中Open姐跟歹徒肉搏一幕先後連環施展𨅝腳、飛踢、拳打等招數，可觀性爆燈！不過其間阿鏈因超能力忽然失靈身陷險境，預告片所見更被槍指住額頭，相當緊張。至於擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾），則有置身子彈橫飛的飛身畫面，單看預告及劇照亦能感受到箇中的緊張感。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Tiffany：見到成果好有滿足感

該幕除了拍攝場口多兼趕時間要追日光外，演員們應付武術指導郭追的嚴格要求亦是不容半點鬆懈，幸自幼有運動底的Tiffany拍動作戲很快便上手，監製Jazz亦大讚她很有天份。

Tiffany受訪時分享了如何在拍攝現場對付自己的弱項High Kick，她笑言一不用埋位就落力拉筋，好讓正式拍攝時能踢得更高更直，最終Tiffany的努力亦沒有白費，只NG了5次便收貨。

提到拍攝期間要Keep住補妝遮掉手腳瘀痕，Tiffany則認為辛苦是值得的：「記得第二日我成身好㾓痛，因為突然用咗啲平時完全冇練過嘅肌肉。雖然拍打戲係辛苦，但見到成果好有滿足感，亦拍得非常開心，唔少朋友都話估唔到我做到癲喪嘅一面，我覺得好有成功感。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳山聰炎夏大耍功夫

Jazz也額外率先披露今晚該場「救人」CG戲的拍攝苦況，先說以「自主Fast Forward」演「靜止子彈戲」的展鵬，原本Fast Forward拍戲已很不容易，這場戲還要抱住明仔以加快至少兩至三倍的速度，再連續來回喪跑七至八次，真的非常考體力，而展鵬拍攝期間更一度扭傷腰。

而憑空想像「子彈橫飛」的山聰，則要捉準時間做反應，甚考反應、想像力及演技，Jazz補充指拍攝當日天氣炎熱，山聰更在如此情況下大耍10多招功夫絕不容易，Jazz說：「好彩佢做開運動又大隻，否則好易會虛脫。」

▲ （影片截圖）

留意袁叔紋身？

今晚另一焦點，則是瑞琦與賀慶隆之間的精彩對決，Grace預告片中一句：「江湖事，江湖了」，字字鏗鏘兼滲出濃濃戲味，令人相當期待她與歐瑞偉鬥智鬥狠鬥演技的場口。

其實Grace出場至今「霸氣」盡露早已贏盡網民關注，獲讚型格兼好戲，而與她有著「耐人尋味」關係的餐廳老闆袁家富（袁叔，張國強飾），本周真實身份亦會揭開！日前子善、Tiffany、Moon等於IG開Live時，便搶先爆袁叔真實身份是「猛人」，更大派貼士叫大家要留意袁叔紋身。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：林海峰+蘇玉華專訪

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R