【食用安全】荃灣商場茶餐廳驚現巨鼠　店員持掃把降伏

▲ 荃灣商場茶餐廳驚現巨鼠，店員持掃把降伏。

外出食飯最怕食肆衞生差，若遇甲甴老鼠更可能留下心理陰影。有街坊昨日於荃新天地商場内一間茶餐廳内目擊店員大戰巨鼠場面，畫面曝光後引起網民熱議。

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昨日（6日）近午時，有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文並配圖，表示自己在荃新天地的「羅麥記」茶餐廳，目擊「樓面姐姐掃把大戰老鼠」的場面。從樓主上載的相片可見，一隻體型碩大的老鼠原在餐廳地板上飛奔，穿圍裙的樓面姐姐手持掃把，將巨鼠迫埋牆角並㩒實，扭過頭似呼喊搵幫手。事發處的桌椅當時並無食客，不過，對面餐桌上正擺放著通粉和熱奶茶，相信該座位原本有食客在用膳。

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網民稱贊樓面姐姐

樓面姐姐用掃把降伏老鼠的表現似贏得網民欽佩，紛紛在帖文留言稱贊其「有膽識」；不過，亦有網民淡定表示「今時今日邊區冇米奇？」：

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責任編輯：羅嘉欣