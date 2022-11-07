【下流上車族】林敏驄出現「小三」江美儀要離婚？　結局周集集大派「洋蔥」

▲ 結局周好緊張！

TVB台慶劇《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁等主演近日劇情愈來愈緊張。

當中除講到車志明（林敏驄飾）與雯慧（江美儀飾）關係愈來愈差外，高榮（丁子朗飾）及友善（袁文傑飾）與芊芊（郭柏妍飾）的三角關係，亦令芊芊十分苦惱。

車家眾人要面對親情﹑愛情的危機，相信觀眾都好期待各人會如何「拆彈」,日前鮑起靜出席活動時已透露最後5集，集集都大派「洋蔥」,似乎勢令觀眾看得更為感動。

【下流上車族劇透】第16集劇情預告 志明驚悉毓霞不是老小三

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今晚（11月7日）播出的《下流上車族》第16集劇情講志明驚悉毓霞不是老小三，母親的第三者另有其人，醒覺錯怪好人。

車家失去往日熱鬧，雯慧倍感寂寞，而毓霞決定將志明加進公屋戶籍。毓霞特意邀請雯慧參加壽宴，欲助志明與她修補關係。

然而，雯慧得悉志明動用首期基金大事裝修毓霞的公屋，怒斥志明、毓霞不是，毓霞激動暈倒……

芊芊為高榮炮製早餐，卻見高榮與前度約會，怒火中燒。高榮決心向芊芊表白，二人因此得悉友善的意圖。

雯慧、晞嵐逛街時，竟撞見晞嵐的丈夫跟女伴在一起……

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至於明晚（11月8日）播出的第17集 ，劇情講毓霞終原諒志明；另邊廂，雯慧被晞嵐當頭棒喝，方知自己性格如斯不堪。

高榮、友善力追芊芊，芊芊難以抉擇。一晚，芊芊徹夜未歸，高榮擔心芊芊在友善家過夜，自覺甚麼也比不上友善，自信心跌至谷底。

芊芊見狀，對高榮剖白心底話……

雯慧連日來偷偷到醫院送湯予毓霞，眾人力勸志明原諒雯慧。

毓霞、蔓蔓終在郊野重遇次郎，原來次郎走失後，被好心人收養。雯慧得到毓霞原諒，毓霞一心要替志明與雯慧重圓一個家，鼓勵雯慧表明心跡……

不過在後日（11月9日）的第18集，講雯慧衷心向志明認錯，可是志明依舊無動於衷。

日語學校校長Peggy的專制男友再三誤會她與志明有染，Peggy終忍不住提出分手，她與志明兩位失意人互相傾訴，還相約外出散心，並巧遇偉力和亦詩。

眾人以為志明結識新歡，雯慧大受打擊。Peggy醉酒下情不自禁吻向志明，卻被蔓蔓撞見……

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