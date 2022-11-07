【授勳2022】張家朗獲頒銀紫荊星章　勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」

▲ 張家朗獲頒銀紫荊星章，勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」。（張家朗Facebook）

政府上周六（5日）起一連3日在禮賓府頒授勳銜，由行政長官李家超授勳，東奧金牌得主、「香港劍神」張家朗獲頒銀紫荊星章，他感謝各界的肯定及嘉許，希望以自身經歷鼓勵年青人，只要有夢想，就有機會成真。

張家朗今日（7日）在社交平台表示，以運動員身份獲頒此勳銜，感謝各界的肯定及嘉許，亦感謝一路支持、陪伴他走到此刻的伙伴們，包括體院團隊，教練，隊友，家人，朋友，自己從無預計會獲授勳，無法形容那份光榮及滿足。

張家朗指，授勳為他帶來一股强大動力使他繼續努力，希望能再繼續為港爭光，亦希望以自身經歷鼓勵年青人，只要有夢想，就有機會成真，「大家要努力和堅持呀，不要隨便放棄。」

體育界人士中，共有4人獲頒銀紫荊星章，包括「香港劍神」張家朗、「香港飛魚」何詩蓓、「牛下女車神」李慧詩、以及單車隊總教練沈金康。

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責任編輯：李榮忠