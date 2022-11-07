【甲狀腺腫瘤】台女星林萱瑜頸粗揭生巨瘤　手術後近況曝光

▲ 台女星林萱瑜因頸粗揭生巨瘤。

31歲台灣女星林萱瑜因台劇《天之驕女》而走紅；豈料，在事業正值發展之時，卻發現頸部愈來愈腫脹，入院檢查後，才驚覺是甲狀腺長了一顆3.5厘米的腫瘤，由於情況嚴重，她需緊急送進行切除手術。而手術後的她，近日亦於社交平台曬出新照片，只見氣色極佳的她似乎恢復得不錯，令不少粉絲們紛紛留言讚賞。

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林萱瑜上月入院手術後，曾於其社交專頁分享當中情況，寫道自己是因「粉絲或友人提醒我脖子好像腫腫的」而發現狀況，進院檢查才了解「甲狀腺長了個3.5厘米的東西」，她又形容當時醫生指「有些人會是血水只需抽出來無需手術」，但超聲波檢查卻發現她的腫瘤「裡面都是肉⋯⋯而且蠻大的」，令她即時飽受驚嚇。但慶幸，經抽針檢查，腫瘤化驗出來是良性。不過由於面積大，在醫生的建議下，林萱瑜最終緊急開刀，歷經3小時手術，她亦張貼了自己手術後頸上插著引流管，無法說話的照片。

在經歷1個多月休息後，林萱瑜已逐漸康復，早前再曬出新照片，只見一頭黑髮的她氣色極佳，可見術後恢復得很好。此外，林萱瑜也透露，她開刀加上住院費大概7萬台幣，而她經過這次生病，才知道有甲狀腺問題的人很多，「雖然只是小手術但我依然覺得自己很勇敢，我恢復的很好喔！」並呼籲粉絲有狀況一定要提早治療。

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責任編輯：羅嘉欣