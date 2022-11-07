【隱形富豪】林盛斌指出7大變窮原因　Bob：大家沒有為未來財政狀況負責

▲ 林盛斌拆解7大令人變窮原因。

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（Bob）吸金力，更愈住愈富貴，今年3月由旺角蝸居搬到九龍塘三層豪宅，可謂娛樂界的「隱形富豪」！

不時在個人Youtube頻道分享致富方法的林盛斌，近日大談「7個令人變窮的原因」，令不少網友們大感認同。

片段開首，Bob謂曾經聽過一個經濟學家所講，97%人的經濟狀況去到死那天都太穩健，世上得3%人能夠做到財務自由，Bob說：「點解永遠不能真正致富，徘徊在貧窮線的人？」

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▲ 林盛斌Bob盤點7大令人變窮的原因。

其後Bob親解7大令人變窮原因，第一點指出不少人都對金錢的概念有所誤解，他直言不少人被「錢唔係萬能」這句說話影響太深，Bob謂絕對認同錢並非萬能，但是他真心認同錢在生活上確實好重要。

他指，金錢是推動世界，如果有足夠金錢，才可以好好照顧屋企人，給予生活上保障和安全感，亦可以帶給你舒適、安樂環境。

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首先，Bob認為：「錢只係工具，冇咩咁特別，但如果你同你另一半講，佢唔重要，你估下個結局會點？咁梗係即刻離開你啦。如果錢是有能量的話，而你這種想法，錢都唔會想留在你身邊。」

第二個原因為大部份學校不會教理財觀念，Bob謂傳統學校只會教學術科目，並沒有一科教理財：「唔係噃，大家會話有一科經濟或者會計，但有無教你如何累積財富？這科目是沒有教你架，因為在傳統教學裡，老師只會教你如何做一個穩穩陣陣的人，教你如何做老實員工，讀完書就搵一份正經工作。」

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沒金錢觀念

第三個難以致富的原因，即是父母沒有灌輸金錢觀念。

Bob說：「絕大部份爸爸媽媽都好少教『甚麼是錢』、『錢有咩作用』和『甚麼是財務自由』，大部份人的成長都從來沒有培養過關於金錢和財富或成功人士正璀觀念。可能父母好疼錫你，但他們沒有知識或智慧教導你如何對待金錢，甚至跟你講錢是邪惡架，錢不重要，所以由細至大有這概念。」

▲ 林盛斌為金牌司儀之一。

此外，Bob認為不少人不懂工作以外的賺錢方法，Bob指賺錢其實是創造價值的副產品，只要你能夠為市場提供債值，所以打工並非唯一搵到錢方法。

阿Bob表示：「創意可以搵錢，錢也可以搵錢。例如你可以提供產品、服務或者技巧去交換金錢，所以不止用份工作來賺錢，可以用創意或技術去賺更多錢。」

▲ 林盛斌一家六口。

不認為有錢便是貪婪

另外，第五個原因為社會盛行的消費風氣，Bob謂主流媒體和廣告商都想大眾消費，這樣控制了不少人的生活、未來。他說：「即使你沒有錢，都會想買一些不需要的東西，去討好不喜歡自己的人，不夠錢就碌咭或者借財仔啦，當你負債累累時，之後的人生就被金融機構掌握，失去自主權，很慘。」

至於第六個原因為社會的仇富現象，Bob謂不少人自細被媒體或者家人朋友洗腦，令人誤以為「有錢人就是貪婪、好衰和好仆街」，他說：「由細至大被濯輸這些想法，覺!維持著這貧窮線邊緣生活已足夠。」

Bob覺得錢是中性，他說形容錢只是放大器、催化劑，如果認為有錢便會令人變質，是錯誤的睇法，他覺得所謂人有錢便變壞，只因那個人本身就是壞：「若果那人是好，有了錢只會更好。」

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為自己財政負責

最後Bob指不少人沒有為未來財政狀況負責，每日只懂抱怨，投訴，將自己的貧窮原因歸咎於公司、家庭或者政府，他說：「你有無好好善用時間，你一日用幾多小時去打機，煲劇、睇IG同Facebook呢？」

Bob表示明白適當的休息時間是必須，但卻沒有好好利用時間。「好多人費盡自己畢生的精力和時間去換取金錢，但都唔肯去花時間研究點樣善用金錢，點樣去用錢滾錢，等自己可以累積財富。」

片段一出，不少網民留言大讚Bob分析得好好：「第6點點講得好, 不是有錢先衰, 更本就係人問題!」、「好同意其中一點，香港的學校沒有教授學生理財知識及智慧.」、 「感謝bob , 之前我懷疑我好貪錢…原來我是積極人生。」等。

不過也有人不認同Bob，有網民說：「呢7點係好重要，係基本功但不是全部，要加埋際遇同運氣先可以成功。而際遇同運氣係自己不能控制的。」

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