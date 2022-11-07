【遊行刑毁】涉要求他人刪示威者容貌影片　林卓廷等人否認刑毁等罪開審

▲ 涉要求他人刪示威者容貌影片，林卓廷許智峯等否認刑毁等罪開審。（資料圖片）

前立法會議員林卓廷涉於2019年7月6日的「光復屯門公園」遊行後，與網媒記者及女社工要求1名疑拍攝示威者容貌的男子刪除影片，被控意圖妨礙司法公正、刑事毁壞等4罪，林等3人否認控罪，今（7日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，男事主參與遊行後被示威者懷疑於日前的示威中曾拍攝他們的容貌，被要求刪相。林和許到場遊說事主刪相，其後女社工取得手機刪去內容。

3名被告為林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工）。林卓廷及曾焌熙被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他身分不詳者意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，內容顯示了一些可能於同日或之前可能干犯刑事罪行示威者的臉部外觀。

曾另被控與其他身分不詳者參與非法集結。鍾另被控取用X的1部紅米note 6手提電話（下稱手機），目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，以及無合法辯解而摧毁或損壞屬於X的財產，即於2019年7月1日拍攝並儲存於手機內有關立法會外示威情況的片段。

許智峯原為被告之一，被控意圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事損壞3罪，他自2020年12月3日宣布流亡後一直缺席聆訊，法官已頒下拘捕令。

控方開案陳詞指，當日有約數百人參與「光復屯門公園」遊行，由屯門新和里球場遊行至屯門公園，投訴有女子在公園唱歌造成噪音，男事主X亦有份參與。

及至約晚上7時，X在屯門⻄鐵站橋底，看到1名女子被一群示威者包圍辱罵，並看見有示威者欲上前踢該名女子， X便上前阻止。同場1名女子見狀尾隨X和用手機拍攝X，X躲避。

及至約9時，X在屯門警署外再次看見該女子，女子召喚一群示威者包圍X，不斷辱罵及追問X是否有拍攝到他們的照片， 要求X刪除相關照片。

林卓廷和許智峯其後到場與X對話，有示威者表示X曾拍攝到「警總七一」事件的照片，擔心X拍攝到他們的容貌。林要求X刪去所有拍攝到示威者容貌的照片，以免被警方取得照片而追究示威者的刑事責任 ，許亦問及X拍攝照片的原因，不斷要求X交出手機檢查及刪去照片。期間曾焌熙曾說「啲相你再唔剷，呢啲相係咪值錢過你條命呢」，X仍然拒絕要求。

及後，鍾凱研亦要求X交出手機讓她檢查，X拒絕，之後一群示威者拳打腳踢X，期間有1名示威者搶去X的手機交給鍾，鍾查看手機期間，許在旁描述內容。鍾另將手機內有關2019年7月1日立法會外的照片及影片刪除 。示威者在警員到場後散去，X趁機取回手機，獲警員護送離開，X送院被驗出頭及右肩有觸痛。各被告在2020年8月26日被捕，警誡下均保持緘默。

控辯雙方承認事實指，警方事後未能恢復涉案影片，不能肯定是否有影片曾被刪除。

控方指，將依賴X的證供及傳媒在場拍攝的片段。辯方則指林和曾擬作供。另由於林於明天起一連3天須出席高院民主派初選案的聆訊，控方申請案件押後至本周五（11日）再續，法官游德康批准。

聆訊本周五（11日）續。

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記者：陳曉欣