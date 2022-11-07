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【香港故宮】列支敦士登王室收藏特別展覽周三開幕　124件珍品首次在港亮相 

社會 12:36 2022/11/07

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香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏聯合舉辦「藝苑尋珍--列支敦士登王室收藏名品」特別展覽。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏聯合舉辦「藝苑尋珍--列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，是博物館以歐洲藝術名作為主題的首個大型展覽，策展團隊從3萬多件王室藏品中挑選124件珍品在港亮相，包括油畫、版畫、掛毯、雕塑等。展覽於展廳八展出，展期為今年11月9日至明年2月20日。 

最令人矚目的展品莫過於17世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠彼得・保羅・魯本斯（Peter Paul Rubens）與安東尼・凡・戴克的經典之作。其中由凡・戴克所作的《瑪利亞・德・塔西斯像》更被稱為他的女性肖像話中的「巔峰之作」，畫中貴族女子瑪利亞優雅端莊的風姿躍然於畫上，她身上的蕾絲領、絲袍、珍珠和駝鳥毛扇，質感各有不同，畫家以令人驚嘆的寫實手法將其美態呈現無遺。 

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而由魯本斯親手所繪的肖像《魯本斯之女--克拉拉・塞雷娜・魯本斯像》亦於是次展覽展出。魯本斯畫風充滿動感、色彩、活力和感官效果，擅於捕捉不同人物的相貌和內心世界，而愛女肖像亦是他最為著名的作品之一，筆觸間展現父女之間的溫馨感情。列支敦士登王室收藏總監約翰・卡夫特納更稱，這是他最為喜愛的作品之一。 

不少展品亦體現中國與歐洲之間的文化藝術交流，其中《庭園花卉紋盤》便是於清乾隆時期由景德鎮窯燒造，盤心繪有庭園園景，園中種有竹樹及牡丹。此盤其後出口到歐洲，再於維也納配製銅鍍金飾件，中式瓷器的清雅淡逸與西式金器的雍容華貴在此盤和諧地融為一體。 

除此之外，展覽亦展出大量各具特色的展品，包括首次於博物館展出的凡・戴克作品《被釘十字架基督面前的聖芳濟各》（原畫殘件）；昆丁・馬西斯的諷刺畫《收稅者》，以畫中人的怪誕造型展現人物的道德敗壞，告誡世人貪婪及吝嗇可招致的嚴重效果；法蘭斯・澤維爾・彼得的《瓶花》將於不同季節綻放的花朵共置一瓶，畫出了「不可能的花束」。 

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記者：黃穎津

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