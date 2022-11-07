【香港小姐X下流上車族】歷屆最紅港姐季軍逐個數　郭柏妍揮低謝嘉怡+陳楨怡上位【多圖】

▲ TVB孕育出當紅女演員，大部為港姐季軍出身。

自古以來香港小姐季軍，比冠、亞軍星途暢順的事例多不勝數。而在熱播中的TVB台慶劇《下流上車族》飾演車芊芊一角而人氣升急的郭柏妍（Rosita），正正印證了這個定律。

郭柏妍在《下流上車族》演活青春活力芊芊，而且演技自然不造作深受觀眾喜愛，人氣急升。

參加2020年《香港小姐競選》奪得季軍的Rosita，參選時已被封為「翻版周子瑜」，之後獲安排演出《雙生陌生人》、《青春不要臉》、《白色強人II》、《美麗戰場》等，比起同屆冠軍謝嘉怡及亞軍陳楨怡演藝發展明顯順暢。

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朱千雪

有「民選港姐」之稱的朱千雪（Tracy），於2012年參加《香港小姐競選》奪得季軍。當年首次由市民一人一票選出冠軍，惟最後關頭卻因網上投票系統伺服器發生問題，最終改為由評判選出三甲，Tracy與冠軍寶座擦身而過，落敗於冠軍張名雅、亞軍黃心穎。

不過，當選後獲大台力捧密密接拍劇集，首套電視劇《On Call 36小時II》擔任重要配角。

▲ （Instagram圖片）

2016年在《EU超時任務》首度擔任女主角，反應非常熱烈，最終憑角色入圍《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」均入圍最後五強。

觀眾緣極佳的Tracy，在事業高峰期向TVB請假，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，以及香港城市大學法律博士學位，2020年完成一年實習便加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師。

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佘詩曼

1997年參選港姐的佘詩曼，為「最紅港姐季軍」佼佼者，當年有指冠軍翁嘉穗與亞軍李明慧捲入爭仔風波，佘詩曼成功執二攤上位，揮低同屆港姐。

卸任後備受TVB重用，火速登上女主角之位成為一線花旦，演出多部代表作《十月初五的月光》、《宮心計》、《公主嫁到》、《絕代商驕》、《天與地》、《使徒行者》等。

▲ （Instagram圖片）

其雞仔聲曾經被劣評，她靠著努力一步登上視后寶座，於2006年及2014年獲得《萬千星輝賀台慶》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」成雙料視后，亦是《萬千星輝賀台慶》最多得獎記錄保持者（11個）。早年轉戰內地發展的佘詩曼，現為紅遍中港的「視后」級女演員。

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胡杏兒

胡杏兒於1999年參選港姐奪得季軍，雖然敗給同屆冠軍郭羨妮、亞軍原子鏸，但當年只有19歲便加入TVB的她，靠著多年來的努力，由低做起，成功於2002年在《律政新人王》首度擔任女一。

▲ （Instagram圖片）

其後接拍多套代表作劇集包括《萬凰之王》、《怒火街頭》系列、《我的野蠻奶奶》系列等，2011年在《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳女主角」及「我最喜愛的電視女角色」成為雙料視后，曾與楊茜堯（前名楊怡）、鍾嘉欣、陳法拉及徐子珊睇齊被譽為TVB五大花旦。

2012後開始她將重心轉移內地發展，成為當地紅爆女演員，更打入《2012福布斯中國名人榜》第69名，成為唯一上榜的TVB女藝人。

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蔡少芬

蔡少芬以17歲之齡參選1991年港姐奪得季軍，其後在多部劇集以精湛演技，成功穩坐一線花旦之位，1998年憑《天地豪情》、以25歲之齡登上視后寶座，成為最年輕視后，此紀錄暫未有人能破。

▲ （微博圖片）

其代表作還有《壹號皇庭V》、《妙手仁心》、《陀槍師姐III》、《金枝慾孽貳》等，為大台2000年代初四大花旦之一。

2010年轉戰內地發展，翌年憑《後宮甄嬛傳》的「皇后」一角再度創下高峰，為內地炙手可熱的視后級女演員。

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李綺虹

1994年港姐季軍李綺虹，雖然入行後拍劇經驗不多，但比起同屆冠軍譚小環、亞軍活麗明知名度和星途較順暢。當選後火速獲安排拍攝台慶劇《阿SIR早晨》並擔正女主角，其後參演多部電影拍攝。

2004年與外籍丈夫Corey Solomonson結婚後淡出幕前，2008年後復出返回TVB參演《絕代商驕》、《老公萬歲》。當年她接受訪問時透露2002年因家族遺傳及工作壓力，一度患上抑鬱症，經過9個月治療後才康復。

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