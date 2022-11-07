【有樣學樣】嫲嫲做理髮師耳濡目染　5歲男童自剷高速公路髮型

▲ 男童有樣學樣，學做理髮師嘅嫲嫲剪髮，自己剷咗條高速公路髮型。

所謂身教重於言教，家長要以身作則孩子耳濡目染，有年約5歲的男童，因為嫲嫲是理髮師的關係，經常都會留連髮型屋，對剪髮工作充滿好奇，早前男童趁嫲嫲行轉背，竟有樣學樣自剷高速公路髮型，令其母哭笑不得，自己更嚇傻了，媽媽笑指孩子「現在浴巾不離頭，無法見人。」

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一名台灣媽媽在社交平台【爆廢公社公開版】發帖，主題是「這是耳濡目染還是學習力強」，並上載了兒子3張相片，指兒子趁嫲嫲不以為意，竟髮型師上身，自己剷頭髮，豈料剷了一條「高速公路」，最後要嫲嫲出手收拾爛攤子，嫲嫲把男童兩旁的頭髮也剷青，但男童太重手，自剷的中央高速公路太深，就算嫲嫲出手，髮型也怪怪的，男童媽媽笑指孩子「現在浴巾不離頭，無法見人，先讓他每天欣賞一下他的傑作。」

高速公路髮型永不退流行。 趁阿嬤不注意 自己嚕看看，一嚕嚇傻 誰家也有一樣的跑道經驗！！！

貼文一出，即引起網民熱議，不少網民被孩子的「高速公路」髮型嚇了一跳，「剪完自己也傻眼，所有大人都傻眼，好氣又好笑」、有網民建議樓主替孩子多拍照片，讓他長大後再看，「多拍幾張，存在雲端，等他結婚時，再播出來笑他」。

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責任編輯︰王明芳