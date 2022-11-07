【東京旅遊】澀谷新商場「道玄坂通」2023年落成　新酒店進駐距離澀谷站5分鐘

▲ 澀谷明年有新商場！

在東京，有「潮流聖地」之稱的澀谷，將於明年2023年有新設施誕生——「道玄坂通 dogenzaka-dori」！除了是一座擁有28層樓的大型設施之外，預計還有全日本第四間英迪格酒店（Hotel Indigo）進駐，距離澀谷車站僅400公尺，4分鐘即可到達。明年去東京澀谷又多一個Shopping地方！

配合「澀谷區道玄坂二丁目開發計畫」，集合了商店、酒店的「道玄坂通 dogenzaka-dori」會劃分為三大區域，包括購物區、辦公室及酒店。一至二樓為商店、飲食店，一樓會設計成開放式的商店街空間，遊客可以在不同入口進出，享受購物。

另一亮店是11樓至28樓的連鎖飯店「英迪格酒店（Hotel Indigo）」進駐，繼日本的輕井澤、箱根及名古屋，英迪格酒店將於澀谷開設第四分店，一共有272間客房，高樓層的客房還可以眺望富士山及晴空塔。酒店還設有健身房，附露台的咖啡店。

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不得不提的是「道玄坂通 dogenzaka-dori」交通方便，只需5分鐘就到達澀谷站，預計2023年3月完工、2023年9月正式開幕。

地址：東京都渋谷区道玄坂2丁目1-6 外

開幕日期：預計2023年9月開幕

官網: https://dogenzaka-dori.com/

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責任編緝：蕭雅文