  • 22°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京旅遊】澀谷新商場「道玄坂通」2023年落成　新酒店進駐距離澀谷站5分鐘

休閒消費 18:12 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

澀谷明年有新商場！

在東京，有「潮流聖地」之稱的澀谷，將於明年2023年有新設施誕生——「道玄坂通 dogenzaka-dori」！除了是一座擁有28層樓的大型設施之外，預計還有全日本第四間英迪格酒店（Hotel Indigo）進駐，距離澀谷車站僅400公尺，4分鐘即可到達。明年去東京澀谷又多一個Shopping地方！

配合「澀谷區道玄坂二丁目開發計畫」，集合了商店、酒店的「道玄坂通 dogenzaka-dori」會劃分為三大區域，包括購物區、辦公室及酒店。一至二樓為商店、飲食店，一樓會設計成開放式的商店街空間，遊客可以在不同入口進出，享受購物。

另一亮店是11樓至28樓的連鎖飯店「英迪格酒店（Hotel Indigo）」進駐，繼日本的輕井澤、箱根及名古屋，英迪格酒店將於澀谷開設第四分店，一共有272間客房，高樓層的客房還可以眺望富士山及晴空塔。酒店還設有健身房，附露台的咖啡店。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不得不提的是「道玄坂通 dogenzaka-dori」交通方便，只需5分鐘就到達澀谷站，預計2023年3月完工、2023年9月正式開幕。

地址：東京都渋谷区道玄坂2丁目1-6 外

開幕日期：預計2023年9月開幕

官網: https://dogenzaka-dori.com/

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【日本開關】香港快運3條日本航線回歸　4月起復飛高松石垣鹿兒島
18:13 2022/11/04
【日本開關】香港快運3條日本航線回歸　4月起復飛高松石垣鹿兒島
【日本開關】11月中下旬日本銀杏旺季　精選福岡3大熱點賞太原銀杏森林【內附詳情】
12:46 2022/11/04
【日本開關】11月中下旬日本銀杏旺季　精選福岡3大熱點賞太原銀杏森林【內附詳情】
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
14:00 2022/11/04
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】

你可能感興趣

【日本開關】香港快運3條日本航線回歸　4月起復飛高松石垣鹿兒島
18:13 2022/11/04
【日本開關】香港快運3條日本航線回歸　4月起復飛高松石垣鹿兒島
【日本開關】11月中下旬日本銀杏旺季　精選福岡3大熱點賞太原銀杏森林【內附詳情】
12:46 2022/11/04
【日本開關】11月中下旬日本銀杏旺季　精選福岡3大熱點賞太原銀杏森林【內附詳情】
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
14:00 2022/11/04
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
交通 時裝服飾 餐廳情報 商場活動 商場 美食 晴空塔 設計 日本 酒店

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾