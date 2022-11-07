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【強制檢測】政府突擊檢查屯門青衣兩大廈　揪12人未強檢8人罰1萬元

社會 13:12 2022/11/07

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（資料圖片）

政府今早（7日）在屯門慧豐園3座及青衣灝景灣7座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查529人，發現12人未強檢，因而獲發強制檢測令，其中8人遭發1萬元定額罰款通知書，罰款累計達8萬元。

税務局今日聯同屯門警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的屯門慧豐園3座進行執法行動，派員於出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查171人，發現8人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測；其中5人遭發1萬元定額罰款通知書。

漁農自然護理署則聯同葵青警區和衞生署在青衣灝景灣7座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查358名受檢人士。當中，4人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令；當局亦向其中3人發出1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第5級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈

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