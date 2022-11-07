【食用安全】男童戶外玩耍食青檸灼傷發炎 媽媽自責籲留意「瑪格麗塔燒傷」

▲ 幼兒戶外邊玩水邊食青檸 胸口灼傷發炎媽媽自責。

進行戶外活動定必要做足防曬措施，不然對皮膚會造成極大損傷。澳洲一名兒童近日於戶外玩水消暑，不料竟因同時在把玩青檸而造成嚴重皮膚燒傷發炎，母親自責並分享至兒童組織社交網站上，提醒其他家長需留意「瑪格麗塔燒傷」（Margarita Burn）的威力。

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澳洲兒童安全組織CPR Kids近日於社交媒體上分享了一段影片，影片中可見當中的兒童胸口、嘴巴、下巴紅腫，過了數天後兒童胸口紅腫的位置開始發炎含膿更起水泡。當天兒童曾於戶外嬉水時，同時在把玩一顆青檸，更咬了青檸的外皮，數天後父母發現兒童身上沾有青檸汁的地方都出現紅腫，及後更惡化發炎，父母見情況越發嚴重帶往小孩求醫，經診斷後證兒童因青檸汁的光敏成分而致「瑪格麗塔燒傷」（Ｍargarita Burn）。

兒童的父母其後透過CPR Kids表示，對於兒子被燒傷而感到十分愧疚，更指分享的原因是因為發現其他家長都不知道「瑪格麗塔燒傷」，更不了解其嚴重性，希望透過兒童組織的分享平台教育大眾此舉的危險性。更指他們知道很難令人相信在戶外進食青檸竟會造成燒傷，但望家長以此為戒。並指現時兒子已交由專業醫療團隊照顧，仍在康復的階段。

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根據新西蘭皮膚網指出，「瑪格麗塔燒傷」又可稱為植物性日光皮炎，泛指當含有光敏化學物質的植物或果實汁液塗抹於皮膚上後出現紅腫起水泡等的皮膚反應。

「瑪格麗塔燒傷」可以出現於任何人士身上，更指這並不是過敏反應而是燒傷。只要身上沾有含有光敏化學物質的植物或果實汁液，然後暴曬便會出現如此的皮膚反應。

雖任何人亦有可能出現「瑪格麗塔燒傷」，但以下人士特別高危：

農夫

登山人士

兒童

而除了以上為高危人士外，還有以下各種的高危物質可引致「瑪格麗塔燒傷」：

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若接觸以上物質後應清洗手上的汁液，避免暴曬，減低出現「瑪格麗塔燒傷」的風險。

同場加映

根據香港消防處的資料，導致燒傷或是燙傷的原因有很多，包括被熱水燙傷或被火燒傷等，而處理燙傷或燒傷的步驟如下:

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責任編輯：羅嘉欣