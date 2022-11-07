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【靚太安樂窩】Laurastar IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機　5秒殺滅99.9%病菌徹底淨化家品【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 16:34 2022/11/07

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Laurastar IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機，高壓乾蒸氣只需5秒即可持久地淨化紡織品。

大家每日「搭車又搭船」去上班和上學，回到家中又要進行全身大消毒，的確相當煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Laurastar最新推出的IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機，只需5秒就能徹底消毒日用品，有效殺滅病毒及細菌，守護家人健康。

Laurastar IZZI PLUS 蒸氣消毒掛熨機。(曾嘉文攝)

高壓乾蒸氣  秒速KO新冠病毒

DMS微細乾蒸氣，有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒、細菌和100%塵蟎。(曾嘉文攝)

採用獨家技術「微細乾蒸氣」（DMS），它可將水氣化1600倍，只需3分鐘就可加熱高達至攝氏153度，並以超過104公里/小時的速度釋放蒸氣。因此，DMS蒸氣比一般蒸氣更強大、快速及乾燥，能在無化學添加的情況下自然持久地淨化紡織品，有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒、細菌和100%塵蟎。

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設特別保護底板 深入淨化家居環境

配備獨特的橢圓形鋁質熨斗底板，並結合兩款保護底板—織品保護底板及非織品保護底板。(曾嘉文攝)

配備獨特的橢圓形鋁質熨斗底板，並結合兩款保護底板—織品保護底板及非織品保護底板。除能夠掛熨衣物及消除異味外，更能高溫消毒家品表面，甚至家中每個角落及罅隙。

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織品保護底板

雖然大多數紡織物可放入洗衣機內清洗，但洗衣機未能徹底去除內藏病毒、細菌、致敏原和其他害蟲。而DMS乾蒸氣配合織品保護底板就可對各類面料進行消毒，如棉、牛仔布、亞麻布、絲綢、綢緞

非織品保護底板

臥室、廚房、浴室、和客廳等，都會擺放大型或具有複雜形狀表面的傢俱。而DMS乾蒸氣透過非織品保護底板就可將枱面、水龍頭、木制砧板、陶瓷用品及金屬表面物件進行徹底消毒。

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便捷且易操作

IZZI 系列專用四輪掛架。(曾嘉文攝)

水箱容量高達1.1公升，可持續消毒清潔多個位置。更配合防水垢過濾器，無需使用蒸餾水就能運作。另外，配備IZZI 系列專用四輪掛架，當中的掛鉤可調節高度，掛熨或消毒就更便捷。及粘膠纖維等。而應用在深色布料上，亦令它保留原有顏色，不破壞織物纖維。

產品規格

水箱容量 1.1L
蒸汽壓力 3.5bar
蒸氣溫度 150℃
功率 2000W
總重量 4.9kg
優惠 即日至11日，可以早鳥價 $8,880（原價：$9,980）於Laurastar eshop購買IZZI PLUS，再送價值$2980的IZZI系列專用四輪掛架。

了解更多產品詳情

有獎遊戲

如果你都想擁有LAURASTAR IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機 (2份)(價值$ 9,980)，只要睇片睇文賺取積分，就有機會得到。

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責任編緝：張懿慧

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