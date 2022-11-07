【機密技藝】收銀員獲父親秘傳絕密國藝四川變臉　女變臉師韋飛雄：變臉不是魔術

▲ 昔日做過診所助理、寫字樓文員、記者，以致收銀員的韋飛雄，不知不覺間踏上了變臉之路。

四川變臉，好像是很神秘的一種舞台表演。對於只有廿多歲的黃毛丫頭，要視之為終身職業，更加不可思議。韋飛雄，就是因為被爸爸發現有表演慾，成年後被送往上海學京劇，然後只是兩個動作，就從爸爸那裏學了變臉。當時她不認為可以此成為職業，但經歷過跌倒、挫敗，19年間，韋飛雄不單以變臉演出為生，而且還將之推廣至學校，希望大家不要將變臉當成一種魔術，而是像戲曲一般尊重。

韋飛雄可以說是出身於賣藝世家，爸爸韋瑞群學京劇，後來還去學變臉；當年還有宋城的年代，會即場表演功夫、雜技，而母親就會表演魔術。韋飛雄雖然從小對上台表演有興趣，但都是直至22歲，一次在家鄉——廣西南寧上台表演唱歌，之後才被爸爸送往上海學京劇。

「雖然只是學了3個月，主攻一段戲，但爸爸想我對戲曲有基本的認知，上到舞台有基本的概念，之後就可以運用需要的工具。」學成後，有一天，爸爸叫韋飛雄穿上舊的戲服，示範了兩個動作，就算學成了變臉。「這時候我才恍然大悟，但我學變臉有甚麼用？不覺得它以後是我的職業，但爸爸就訂了套戲服給我，要我再改良。」但人生就是這樣。昔日做過診所助理、寫字樓文員、記者，以致收銀員的韋飛雄，不知不覺間踏上了變臉之路。

▲ 19年間，韋飛雄不單以變臉演出為生，而且還將之推廣至學校，希望大家不要將變臉當成一種魔術，而是像戲曲一般尊重。

初踏舞台失手感丟架

這個如謎一樣的表演，當然不是說懂就懂。「2003年，爸爸想我在雜技團的綵排中，試下踩台的感覺。但第一次表演，我變了兩張，機關就click住，不知怎樣解決。當時我對自己好失望，練了咁多次，卻在爸爸及他的朋友面前丟架。我哭了個幾鐘，人家綵排完，我還在哭。」

爸爸對韋飛雄失敗的反應，只是歸咎於經驗不夠，沒有嚴加責備。「我問自己是否要繼續？還有資格上台嗎？但若果今日失敗了就不再上台，那我就變得更加無用、更加失敗。因此我鼓勵自己，面對錯誤，看看那裏出事，就作出調整。」

▲ 兒時韋飛雄與父母在後台合照。(圖片：被訪者提供)

被騷擾上台失誤無人明白

經驗是從失敗中累積。有一次韋飛雄到深圳同一天作兩場表演，她早已計算了交通時間、上粧卸粧時間，並且也曾到第二場的表演房間視察過。「中午演出很成功，但去到晚間表演的更衣室，卻發現沒有燈，惟有摸黑上粧。誰知有人狂拍門，說要入內換衫，就算多番解釋也無用，於是原本要45分鐘裝身，結果10分鐘就匆匆上完粧走出房間，無奈在舞台邊站了很久等候。」

由於事出突然，一切超出預期，加上情緒緊張，結果韋飛雄變臉了一、兩張就出問題了，沮喪地結束表演返回後台。「我心情差到極點，第二天碰到香港來的老闆，他說了一句：『你的表演就是這樣？！』我也沒有解釋我被騷擾，因為他不會明白後台究竟發生了甚麼事，但前車可鑑，以後演出我一定會找人陪伴幫手看門口，以免被騷擾。」

▲ 韋飛雄在學校，讓學生感受變臉的過程。(圖片：被訪者提供)

不說不知，變臉除了演出時那幾分鐘的時間，之前的準備功夫也不能怠慢。就好像2010年，韋飛雄曾經和爸爸在台灣，攜手在綜藝節目《鑽石夜總會》合作變臉，5分鐘內不停地做出102張的紀錄。「我只是變臉32張，爸爸就70張。」

據她解釋，每貼一張臉譜在面上，就開始覺得侷促，有時會見暈缺氧，透不到氣。恒常是貼十多張，約需要45分鐘裝身，因此上粧時間要計算準確。「雖然我們會expect上完粧後那個時段就出場，但有時都不是我們可以控制到。就好像台灣那次，之前的表演出了意外，延遲了個幾鐘，我們惟有坐著等，不能說我侷，快讓我上台，因為演員也有演員的操守。」

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變臉不是魔術是一種藝術

未試過，其實不會明白變臉箇中的苦與樂。2012年，韋飛雄就嘗試將本來只是在活動及晚會上表演的變臉帶進學校。「我們不只是一場45分鐘的表演，而是讓同學了解其歷史背景，學習欣賞藝術，可以問問題，並且體驗變臉。」至今她已到訪250間中小學，今年仍然有80-100間學校的演出課堂。

韋飛雄說昔日只是純粹一些粉絲，詢問她在哪裏公開演出想來捧場，但近年卻多了許多人想拜師學藝。「今年就收到30幾個查詢，有來自加拿大及台灣的電郵，又或者家長希望我開班授徒。」但她覺得授徒還未是時候。

「你很有興趣學習變臉，但學完又怎樣？是否會全情投入？又或只是好奇而已？有些人會覺得變臉是一種魔術，但其實它是戲曲中的一種特技，也需要一些基本功，所以我希望大家能夠尊重這藝術，而不是當看小丑變戲法般對待。」這就是韋飛雄不隨便收徒的原因。

記者：何小雲