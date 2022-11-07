容祖兒再度展開世界巡迴　雲頂開騷前母女往吉隆坡掃美食

▲ 容祖兒再展巡迴。

容祖兒本來計劃2020年開始的《Pretty Carzy》 演唱會巡演，於疫情緩和終重新啟動，祖兒再次踏上個人演唱會的舞台，一去更是去七個地方馬來西亞、溫哥華，加拿大 、大西洋城，拉斯維加斯及雷諾，令歌迷興奮萬分，七個地方演唱會門票亦一早被搶清光。

第一站馬來西亞，祖媽也跟著女兒出發，祖兒很久未同媽咪去旅行，所以未上雲頂演出前，兩人去吉隆坡品嘗美食，「諗住咁耐冇去，都未必有人認得我啦，點知最後結果，冇人唔認得我。哈哈..我係咪好傻？」

▲ 母女同行。

雲頂開唱，觀眾的熱情令祖兒台上感動萬分，最後眼濕濕於台上說，「終於來到馬來西亞！期待好耐啦呢一日！有冇觀眾2020年3月21 號本來要來？等到今日？」全場舉手歡呼，「我心情真係非常興奮，等了兩年有多，呢兩年大家有咩變化，我冇乜點變係咪？ 我彈琴彈來練來去個隻歌， 哈哈。我一定要彈番比大家聽。」

祖兒又謂，一個月前為巡迴開始 排舞，運動修身，彈琴練歌，所有回憶都回來：「其實疫情這些日子，每當夜闌人靜，孤單寂寞時，都是靠過去的回憶， 同自己講: 我要努力，堅持！幾年後一樣可以有一個好騷比大家睇 ！而呢個願望今日終於實現。」她並送上《辛苦你了》。

由於觀眾反應太熱烈，安歌又安歌，最後祖兒唱多了三首歌才完場，她坦言舞台真的是一個讓她極速叉電的地方，上台後整個人都充滿力量，「我有時會覺得自己，落台後就一無是處。我真係好需要舞台，掌聲同大家鼓勵，第一場觀眾已經令我充滿力量，歡呼聲燈海感覺返晒來，重即刻有力量開始同演唱會總監馮貽柏研究新騷啦！」

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